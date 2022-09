Lewandowski, Bernardo Silva, les ratés du PSG

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Cele paraissait impensable il y a quelques semaines vue la forme affichée par le PSG, mais les doutes naissent sur la réussite ou non du mercato dirigé par Luis Campos. Il n'a réussi à recruter que la moitié de ses cibles.

Même si Mauro Icardi va normalement être le prochain à quitter le Paris Saint-Germain, le champion de France ne va plus avoir de gros bouleversements dans son effectif désormais. Carlos Soler sera la dernière recrue de la première partie de saison et Christophe Galtier va devoir faire avec les joueurs de son effectif. Pas de défenseur central en plus, et c’est ce qui embête le plus l’entraineur du PSG, qui pense à se préparer à changer de système pour les prochains matchs, devant son choix jugé limité en charnière centrale. Malgré des moyens financiers hors normes, et de très beaux achats notamment au milieu de terrain, le Paris SG n’a pas rempli tous ses objectifs.

Et selon l’article du Parisien sur le bilan du mercato au PSG, la moitié des objectifs prioritaires fixés par Luis Campos n’a pas été remplie. Il y avait en effet une liste de 11 joueurs ciblés par le boss du football à Paris au début de l’été. Des plans A pour offrir à Christophe Galtier la meilleure équipe possible, la plus performante et la plus équilibrée pour aller chercher la Ligue des Champions. Il faut le souligner tout de même, plusieurs joueurs ciblés ont bien rejoint les rangs du PSG. C’est le cas d’Hugo Ekitike, de Vitinha, de Nordi Mukiele, de Renato Sanchez et de Fabian Ruiz. Cinq réussites donc, pour six échecs, avec quelques noms ronflants qui n’ont pas donc pas choisi de signer au PSG.

Le PSG pleure Tchouaméni, Lewandowski et Bernardo Silva

Il y a notamment quatre stars internationales que Paris voulait s’offrir cet été, et n’a donc pas touché au but. Aurélien Tchouaméni a pris la décision de rejoindre le Real Madrid en snobant le PSG. Robert Lewandowski a aussi choisi la Liga mais le FC Barcelone pour partir du Bayern Munich. Milan Skriniar a été tout proche de la capitale française, mais il est finalement resté à l’Inter Milan. Et enfin Bernardo Silva a confirmé avoir reçu une offre, d’un club qui n’est pas en Espagne, mais il n’a jamais envisagé sérieusement de quitter Manchester City. Le PSG a donc manqué plusieurs gros bras européens, ce qui doit laisser un goût amer à Luis Campos.

Deux autres joueurs ont été manqués malgré le pressing parisien. Il s’agit de Gianluca Scamacca, qui a finalement rejoint West Ham et de Seko Fofana, qui est resté à Lens. Tout ne s’est donc pas déroulé comme prévu au Paris Saint-Germain, mais existe-t-il des mercatos où tout se déroulera comme prévu, cela ne doit pas arriver souvent. Néanmoins, la réalité est là, Christophe Galtier et Luis Campos n’ont pas eu les joueurs qu’ils avaient choisi en premier lieu. Le fair-play financier qui rode, l’absence de ventes majeurs, l’ombre d’Antero Henrique, ont aussi empêché Paris de faire des folies, comme ça aurait pu être le cas pour se payer Milan Skriniar à la fin. Un PSG plus raisonnable et plus complet, même si, selon Le Parisien, Galtier est forcément déçu par la tournure des choses en cette fin de mercato, sachant que, mercato réussi ou pas, ce sera lui qui récoltera les critiques si les choses se passent mal cette saison.