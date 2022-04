Lewandowski au PSG, c’est du sérieux

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Lié au Bayern Munich jusqu’en 2023, l’attaquant Robert Lewandowski n’écarte pas l’idée d’un départ cet été. Ses dirigeants tentent de négocier une prolongation de son bail. Mais pendant ce temps-là, le Polonais laisse son agent discuter avec d’autres clubs, y compris le Paris Saint-Germain.

Décidément, le Bayern Munich a du mal à prolonger ses cadres. Le champion d’Allemagne avait assisté impuissant au départ de son défenseur polyvalent David Alaba, que le Real Madrid avait récupéré sans indemnité de transfert l’été dernier. Quelques mois plus tard, après de très longues discussions, les dirigeants sont finalement parvenus à un accord avec le Français Kingsley Coman. Mais le problème n’est pas encore résolu en ce qui concerne Serge Gnabry et Robert Lewandowski, tous les deux sous contrat jusqu’en 2023.

Le Barça et le PSG sur Lewandowski

La situation devient pourtant urgente avec l’attaquant polonais qui fait l’objet de rumeurs sur le marché des transferts. Son nom revient régulièrement dans l’actualité du Real Madrid et d’autres cadors européens. « Il n'y a aucune raison pour que Robert quitte le Bayern », rassurait le président bavarois Oliver Kahn le mois dernier. Le dirigeant sera peut-être surpris en apprenant la confirmation du quotidien Bild. En effet, Robert Lewandowski est bel et bien ouvert à un départ cet été.

Lewandowski durant les qualifications a la coupe du monde:



9 matchs 🏟

9 buts ⚽️

5 passes Dé 🎯



Cet homme porte son pays du bout des bras pic.twitter.com/qnuoH4B1wF — 𝐃𝐨𝐧 𝐋𝐞𝐰𝐚𝐧 🇵🇱 (@Lewandinho_) March 29, 2022

C’est d’ailleurs la mission confiée à son agent Pini Zahi, qui a proposé son client au FC Barcelone et au Paris Saint-Germain. La source allemande évoque des échanges permanents entre le clan du joueur et les deux clubs apparemment intéressés. Il faut dire que Blaugrana et Parisiens ont des raisons de chercher un buteur pour la saison prochaine. Du côté francilien, même si la direction fait le maximum pour le retenir, Kylian Mbappé semble se diriger vers un départ en fin de contrat cet été. Laissant peut-être l’opportunité à Robert Lewandowski de s’installer entre Neymar et Lionel Messi.