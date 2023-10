Les vieux à la porte, le PSG vit une seconde jeunesse

Parmi les clubs des cinq principaux championnats européens, le Paris Saint-Germain fait partie de ceux qui alignent les équipes de départ les plus jeunes. Un phénomène lié aux décisions prises pendant le mercato estival.

La Ligue des Talents porte bien son surnom. Depuis de nombreuses années, la Ligue 1 est effectivement connue pour la qualité de ses jeunes. Et pour la capacité de ses pensionnaires à lancer leurs produits de plus en plus tôt. Une tendance confirmée dans la dernière lettre de l’Observatoire du Football (CIES). Parmi les cinq principaux championnats européens, la compétition française est la plus représentée au classement des clubs qui alignent les équipes de départ les plus jeunes cette saison.

New @CIES_Football Weekly Post ranks teams from 5️⃣3️⃣ top divisions in the world according to average age of line-ups fielded 🌻 @ToulouseFC youngest in the big-5 with @ChelseaFC @Arsenal @PSG_inside & @SpursOfficial in the top 🔟 Full data 👉 https://t.co/maKLLwv24n pic.twitter.com/IawvvX0bLT