PSG : Les Ultras débarquent chez Al-Khelaifi, ça va chauffer

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Après une première démonstration de force lundi soir au Camp des Loges, le Collectif Ultras Paris annonce une deuxième manifestation. Et cette fois les supporters vont débarquer au siège du PSG.

Le Paris Saint-Germain assure le spectacle en cette fin de saison. Et si ce n’est pas sur les pelouses de Ligue 1, c’est dans les coulisses. Alors que nous avons appris mardi que les dirigeants des champions de France ont décidé de suspendre Lionel Messi pour deux semaines, un vrai coup de tonnerre, du côté des supporters les plus acharnés du PSG on est entré dans la danse.

Parfois accusé d’être très proche de Nasser Al-Khelaifi, le Collectif Ultras Paris avait déjà affiché des banderoles revendicatrices lundi après la défaite face à Lorient. Une opération critiquée par certains, puisqu’elle s’est déroulée alors que les joueurs parisiens n’étaient pas au Camp des Loges et que personne n’avait été prévenu. Mais cette fois, le CUP a alerté tout le monde, il va manifester en force ce mercredi et pas n’importe où puisque ce sera devant le siège du Paris Saint-Germain.

Les Ultras veulent des réponses de QSI

01/05/2023

Action Camps des Loges



"LE RAS LE BOL AVANT LE RAZ DE MARÉE..."



"PLUS PERSONNE NE VOUS RESPECTE. POURQUOI ON LE FERAIT ?"



"VOUS NE REPRÉSENTEZ EN RIEN NOTRE VILLE... QUI SE RECONNAIT DANS CE PSG ? CASSEZ VOUS "



DIRECTION DÉMISSION ! pic.twitter.com/acpzwgJmeD — Collectif Ultras Paris (@Co_Ultras_Paris) May 1, 2023

Dans un communiqué, le Collectif Ultras Paris appelle à une manifestation afin que Qatar Sports Investments prenne conscience que les choses doivent changer radicalement et vite. « Appel aux amoureux du Paris Saint Germain sans exception. Nous appelons tous les sincères amoureux du club à nous rejoindre demain, mercredi 3 mai 2023 à 18h devant la Factory ( 53 avenue Émile Zola à Boulogne) afin d'avoir enfin des réponses à nos demandes et revendications ! Il est temps que les choses bougent et que l'institution Paris Saint Germain retrouve son âme, son esprit parisien et sa splendeur. L'événement doit être pacifique, le but est de faire avancer les choses de manière structurée et intelligente. PARIS C'EST NOUS, POUR TOUJOURS et POUR LONGTEMPS ! », écrit le CUP, qui attend des réponses de la part des dirigeants parisiens.