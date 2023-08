Les supporters du PSG pourrissent Messi à Miami ‍!

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Cet été, le Paris Saint-Germain a grandement dégraissé son effectif. Surtout le secteur offensif avec les départs de Neymar et de Lionel Messi. Même s'ils ne sont plus au club, les deux stars continuent de s'attirer la foudre des supporters parisiens.

Ils sont certes éloignés de plusieurs dizaines de milliers de kilomètres, mais le PSG et ses anciennes stars restent toujours intimement liés. Depuis son départ de Paris, Lionel Messi n'hésite pas à attaquer son ancien club et dire à quel point il y était malheureux. De son côté, Neymar a quitté le PSG sans remercier les supporters, avec qui la relation a été particulièrement tumultueuse pendant 6 ans. À l'occasion de la victoire de Paris contre Lens pour la troisième journée de la Ligue 1 (3-1) les supporters parisiens ont érigé une banderole pour envoyer un message très clair au Brésilien. « Neymar : Finally Rid of the Rude » soit « Neymar : enfin débarrassé du malpoli » peut-on lire sur la fresque érigée dans le Parc des Princes. Pas épargné, Leo Messi a reçu un traitement similaire depuis les États-Unis.

Le PSG heureux d'être débarrassé de Messi et Neymar

Même traitement pour Messi jusqu’à Miami. pic.twitter.com/m5X2Z97f2U — 📣 MEGA PSG (@MegaPSG_) August 26, 2023

Loin du PSG et de l'incessante pression médiatique, Lionel Messi se régale dans une ligue moins relevée où il brille avec l'Inter Miami. L'Argentin est même parvenu à redorer le blason de l'ancienne pire équipe de la MLS. Toutefois, les fans parisiens n'oublient pas et n'ont pas du tout apprécié les déclarations de la Pulga au sujet du PSG. Le champion du monde a eu le droit à la même banderole avec le même message destiné à Neymar devant le DRV PNK Stadium de l'Inter Miami, mais pour lui. Les supporters du PSG semblent satisfaits des départs des deux stars, avec qui la magie n'a jamais réellement opéré. Messi et Neymar, les Parisiens sont heureux qu'ils ne soient plus au club, un sentiment probablement réciproque.