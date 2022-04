Les anciens du PSG à la rescousse du capitaine Marquinhos

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Souvent irréprochable au PSG, Marquinhos a vécu des dernières semaines difficiles avec en point d'orgue une grosse erreur à Bernabeu. Dans une équipe fragile dans la tête, le capitaine du PSG doit-il perdre son brassard ? Ce n'est pas l'avis des anciens joueurs du club.

Marquinhos serait-il tombé de son piédestal en quelques semaines seulement ? Le Brésilien est souvent l'une des rares satisfactions du PSG. Fiable en défense centrale, il est aussi un capitaine respecté avec une apparence calme sur le terrain. Néanmoins, les dernières contre-performances parisiennes égratignent son image. Il fut coupable lors du huitième de finale retour face au Real Madrid, en ratant une relance qui a profité à Karim Benzema sur le troisième but. Il a souffert comme l'ensemble de la défense parisienne à Monaco avant la trêve. Surtout, dans une équipe très instable psychologiquement et qui manque de caractère, certains se demandent s'il est un leader et s'il mérite le brassard de capitaine du PSG.

Marquinhos doit être capitaine, pas Mbappé

Une campagne a démarré chez certains observateurs pour demander que l'on retire le brassard de capitaine à Marquinhos, jugé moins légitime après les fiascos européens. Leader technique du PSG cette saison, Kylian Mbappé doit-il être capitaine ? L'Equipe indique que le club le veut et en fait un argument pour une prolongation. Mais, ce n'est pas une bonne idée pour Eric Rabesandratana qui l'explique dans le quotidien sportif. « Aujourd'hui, le joueur qui sort du lot, c'est Mbappé, décisif dans les moments clés. Mais ce qui l'aide est d'être concentré sur ce qu'il a à faire et, dans son attitude, ce n'est pas forcément un rassembleur. Il a la légitimité et est le leader technique, mais le rôle de capitaine, il faut le laisser à Marqui. »

Et si Mbappé héritait du brassard de capitaine au PSG ? C’est l’hypothèse que fait @lequipe ce dimanche. ©️🔴🔵



Ce pourrait aussi être un argument pour les dirigeants parisiens pour convaincre le jeune crack français de prolonger. pic.twitter.com/ppvym0EaiZ — Actu Foot (@ActuFoot_) April 2, 2022

Une position que soutient également Dominique Bathenay, grand joueur du club des années 1980, dans le Parisien ce dimanche. Pour lui, Marquinhos est intouchable comme capitaine et n'est pas la cause des échecs parisiens. « Mais à part Marquinhos, qui peut porter le brassard dans cette équipe ? Lui est toujours là, jamais blessé, souvent irréprochable, à faire bouclier pour les autres. Dans les grands clubs comme le Bayern ou en Angleterre, après les échecs, j'ai l'impression que tous relèvent la tête. À Paris, soit on s'en prend à l'arbitre, soit on pointe du doigt le capitaine. Ce n'est pas à lui de prendre toute la charge de la défaite », a t-il expliqué. A voir si l'état-major du club entend ces arguments et écoute les anciens du club, ce qui n'a pas toujours été le cas par le passé.