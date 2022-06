Leonardo viré, le PSG va être méconnaissable

Dans : PSG.

Par Sébastien Veyrier

Après des années de république des joueurs, l’arrivée de Christophe Galtier sur le banc du PSG risque de mettre un grand coup de pied dans la fourmilière. Luis Campos sera là pour y veiller.

Alors que Mauricio Pochettino traîne des pieds pour résilier son contrat au PSG en négociant le moindre million, Christophe Galtier attend devant la porte du Parc des Princes avec son baluchon. L’arrivée du désormais ex-coach de l’OGC Nice ne fait plus aucun doute, mais le Paris Saint-Germain veut faire les choses dans l’ordre. Si le profil du Marseillais laisse de nombreux supporters dubitatifs, certains observateurs sont formels : Christophe Galtier va mettre les joueurs au pas grâce à sa collaboration avec Campos.

Une autorité jamais vue au PSG chez Galtier

Thomas Tuchel, Unai Emeri, Mauricio Pochettino… Les coachs se sont succédés à Paris ces dernières saisons et aucun n’a réellement pris le leadership sur son groupe. Pire, on se souvient d’attitudes incroyables sur le terrain, comme celle d’un Thiago Silva exhortant ses coéquipiers à reculer contre l’avis de son coach lors de la Remontada face au Barça. On ne parle pas non plus des multiples incartades des joueurs sur, et en dehors du terrain. Selon Sébastien Tarrago de l’Équipe, l’arrivée de Galtier, surtout dans les conditions dans lesquelles elle se déroule, pourrait donner beaucoup de poids au nouveau coach.

Dans l’émission l’Équipe du Soir, le journaliste a donné sa vision de ce que devrait être le PSG sous Galtier. « Ce que je constate, c’est que Leonardo ne s’entendait jamais avec ses entraîneurs. Souvent, il ne les choisissait pas. Avec Ancelotti, ils se sont fâchés au bout de trois mois et ils le sont toujours. Là, c’est un directeur sportif qui choisit vraiment un entraîneur, quoi qu’on en pense, et qui va le soutenir. Il y a des chances d’espérer que le PSG redevienne un club normal. » Luis Campos et Christophe Galtier ont en effet montré qu’ils savaient travailler main dans la main au LOSC. Le pari est risqué pour le conseiller sportif du PSG, mais il pourrait être gagnant. Seule inconnue, le crédit qui sera laissé à un nouvel entraîneur décrié bien avant son arrivée par les supporters parisiens.