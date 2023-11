PSG ‍: Silence radio, Mbappé pourrit lui-même sa saison

Dans : PSG.

Par Eric Bethsy

Discret et peu bavard auprès des médias, Kylian Mbappé refuse d'évoquer son avenir en public. Mais cette étrange communication pourrait bien peser sur les performances de l’attaquant du Paris Saint-Germain.

A l’approche du rassemblement de l’équipe de France, les journalistes ne se font pas d'illusions. On sait maintenant que Kylian Mbappé, malgré son statut de capitaine des Bleus, a décidé de boycotter les conférences de presse pour éviter de focaliser l’attention. C’est en réalité une manière d’esquiver les questions sur son avenir, lui qui n’a toujours pas annoncé sa décision alors que son contrat au Paris Saint-Germain expire l’été prochain. Cette volonté explique également pourquoi Kylian Mbappé se fait aussi discret auprès des médias avec son club.

🗣💬 "À mon sens, il se pose un peu trop de questions. S'il sait déjà ce qu' il va faire, qu'il nous le dise. Viens expliquer les choses, ce sera un poids en moins pour lui"@RothenJerome exhorte Mbappé à s'exprimer sur son avenir alors que le feuilleton avec Madrid ressurgit. pic.twitter.com/NCaSdEysE5 — Rothen s'enflamme (@Rothensenflamme) November 9, 2023

Une stratégie inquiétante pour Jérôme Rothen qui lui demande de tout balancer. « Il faut qu'il mette fin au feuilleton, a réclamé le consultant de RMC. Ce n'était pas ma position il y a quelques semaines. Mais je l'ai observé et j'en déduis que sa situation est problématique. Il s'est enfermé dans une bulle où sa communication n'est pas bonne. Du moins il ne communique pas, ou très peu, ou bien il n'a pas envie d'expliquer le pourquoi du comment et c'est décevant quand on connaît Kylian. »

Rothen secoue Mbappé

« (...) Il y a une vraie différence avec l'équipe de France, et c'est pour ça que je pense qu'il se pose un peu trop de questions, a ajouté l’ancien Parisien. Soit il a déjà décidé de ce qu'il allait faire, mieux vaut tard que jamais, mais dis-nous clairement que c'est ta dernière saison au PSG. Et si tu as décidé de rester, arrête avec ces points d'interrogation. Tout le monde se pose des questions, à commencer par toi. »

« Si il communiquait dans les prochaines semaines, ça arrangerait tout le monde. Ça le libérerait parce qu'on voit qu'il est moins bon. (...) Viens expliquer les choses ! Je pense qu'il y aura un poids en moins pour lui. Sur le terrain, je ne le sens pas épanoui, il y a des manques. Ce poids de son avenir joue trop par rapport à ses prestations donc ce serait bien qu'il communique un peu plus », a conseillé Jérôme Rothen, impatient de connaître la fin du feuilleton.