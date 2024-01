Leny Yoro au PSG, son agent fait monter la sauce

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Leny Yoro fait partie des joueurs français qui suscitent l’intérêt du PSG sur le marché des transferts. Un transfert l’été prochain est envisageable et ce n’est pas l’agent du Lillois qui va dire le contraire.

Auteur d’une première partie de saison époustouflante sous les couleurs du LOSC, Leny Yoro sera logiquement très convoité lors du prochain mercato estival. L’international espoirs français est déjà dans les petits papiers des plus grands clubs européens et le Paris Saint-Germain ne déroge pas à la règle. En effet, le club francilien a flashé sur le défenseur du LOSC et aimerait le recruter à moyen terme même s’il n’est pas le seul défenseur central suivi puisque les noms de Dayot Upamecano, Diego Llorente ou encore Jean-Clair Todibo ont également circulé. En ce qui concerne Leny Yoro, l’intérêt du PSG est réel et ce n’est pas l’agent du prodige lillois qui va s’opposer à un éventuel transfert.

Invité de RMC, il a commenté l’avenir de son poulain en citant le Paris Saint-Germain très rapidement. Selon lui, le champion de France en titre commettrait une erreur en ne se positionnant pas sur Leny Yoro l’été prochain. C’est ce qu’on appelle un véritable un appel du pied. « Un profil comme Leny Yoro, qu’il y ait prolongation ou pas, ça ne changera rien à la donne sur le mercato d’été. C’est-à-dire que quand vous avez ce type de profil-là avec ces demandes et ces clubs qui s’intéressent au joueur, qu’il ait un an de moins ou de plus, ça ne change pas la donne. Aujourd’hui, c’est un joueur qui doit faire partie des cibles du Paris Saint-Germain comme il fait aujourd’hui partie des cibles des plus grands clubs européens » estime Samir Khiat, qui représente Leny Yoro et qui serait sans doute le plus heureux de voir son joueur signer dans un club de la dimension du Paris Saint-Germain, avec les évolutions sportives et salariales qui vont avec.