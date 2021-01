PSG : Neymar-Mbappé, le vaccin Pochettino fonctionne !

Dans : PSG.

Avec Mauricio Pochettino en lieu et place de Thomas Tuchel, c'est toute une méthode d'entraînement qui va changer pour les joueurs du PSG. Neymar et Mbappé sont emballés.

Officiellement intronisé entraîneur du Paris Saint-Germain samedi dernier, Mauricio Pochettino a déjà dirigé deux séances d'entraînement. Loin de la câlinothérapie et de la stratégie d'auto-gestion utilisées par Thomas Tuchel, l'Argentin préfère lui mettre l'accent sur l'intensité et le travail spécifique. Même à l'entraînement, l'ancien des Spurs réclame une grande exigence de travail. Pesées quotidiennes, suivis personnalisés, GPS... le coach ne laissera rien au hasard. Le technicien compte remettre certains joueurs en forme grâce à des programmes personnalisés, comme avec Marco Verratti notamment.

Selon les informations du site ParisFans, la nouvelle méthode d'entraînement a été très bien reçue par la majorité des joueurs parisiens. Si Idrissa Gueye et Ander Herrera, dont l'intensité est la principale qualité, sont ravis, Neymar et Kylian Mbappé seraient également très satisfaits par le nouvel entraîneur. Conscient de ses progrès à faire dans le domaine de la finition, le champion du monde 2018 apprécie l'atelier spécifique devant le but que le coach lui a réservé. Connu pour sa tendance à se laisser parfois aller, le Brésilien est lui aussi très enthousiaste à l'idée de progresser en terme d'intensité physique. Globalement, un optimisme général semble régner autour du club depuis quelques jours. L'arrivée de Mauricio Pochettino aurait même rassuré Kylian Mbappé concernant l'ambition du club, et lui aurait donné envie de prolonger son contrat. Pour le moment, tout semble donc rose pour le nouveau coach du PSG. Reste à savoir si la nouvelle méthode sera vite assimilée par les joueurs. Premier élément de réponse ce mercredi face à Saint-Etienne.