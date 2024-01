Lens-PSG ‍: Cet arbitre à polémiques effraye la capitale

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Dimanche soir prochain, le RC Lens accueillera le PSG en Ligue 1. Un choc très attendu entre deux équipes joueuses et ambitieuses.

Le PSG a parfaitement démarré son année 2024 avec deux victoires en autant de matchs. La première lors du Trophée des champions et la seconde en Coupe de France. Il faudra encore enchainer le week-end prochain avec un déplacement sur la pelouse de Bollaert pour y défier le RC Lens. Forcément un choc attendu par les fans et observateurs. Dans ce genre de rencontres, tous les détails sont importants. L'arbitre de la rencontre ne manquera pas de pression. Et pour cette rencontre Jérôme Brisard a été désigné. Pas forcément une bonne nouvelle pour pas mal de supporters du PSG, qui se rappellent certains mauvais souvenirs, comme un soir de Classique face à l'OM au cours duquel 3 joueurs parisiens avaient été exclus.

Un arbitre qui fait paniquer

🆗📺⚽️



Revivez la qualification de nos parisiens 🆚 US Revel (0-9) pour les 16es de finale de la @coupedefrance avec un triplé de @KMbappe, un doublé de Kolo Muani, un but de @marcoasensio10, un penalty transformé de @Goncalo88Ramos et le premier but de Ndour 🙌🔴🔵



🏆 #USRPSG pic.twitter.com/YYWhgCp4GX — Paris Saint-Germain (@PSG_inside) January 7, 2024

En effet, l'homme au sifflet est accusé de ne pas arbitrer le club de la capitale correctement, manquant de calme lors des grands rendez-vous. Sur X, on pouvait notamment voir comme commentaires sur Jérôme Brisard avant ce Lens-PSG : « Avec lui je vais miser 100 balles sur un penalty pour une des deux équipes » ; « Cet arbitre n'est pas à la hauteur d'un tel match d'autant plus qu'il déteste le PSG à qui il arrive des mésaventures à chaque fois qu'il les arbitre » ; « L’arbitre de m*rde qui va être influencé par le public lensois surtout qu’il aime pas le PSG » ; « Bon bah le point du nul sera l'objectif (bien que triste à dire) » ; « Horrible comme arbitre toujours contre nous » ou encore « Oh non pas lui ». A noter que d'ici cette rencontre à Lens, le PSG de Luis Enrique pourrait bien accueillir un ou des nouveaux joueurs. Un défenseur et un milieu de terrain sont recherchés par la direction francilienne. Reste à connaitre leur identité, alors que le nom de Joshua Kimmich revient ces dernières heures.