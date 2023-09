Le tour de force du PSG, Kolo Muani passe sa visite médicale ‍!

La dernière offensive du Paris SG pour faire craquer Francfort et s’offrir Randal Kolo-Muani a porté ses fruits.

Malgré le fait que le club allemand n’ait pas réussi à trouver un nouvel avant-centre, le transfert va bien avoir lieu annoncent plusieurs médias, dont RMC et L’Equipe. Nasser Al-Khelaïfi a visiblement augmenté son offre et le forcing de l’attaquant français a aussi pesé dans la balance afin de permettre à ce renfort de signer au Paris SG dans les prochaines minutes. Tout se met désormais en place dans les deux clubs, pour un montant historique pour l’Eintracht. La visite médicale est désormais programmée en express pour permettre à l’international français de signer son nouveau contrat longue durée avec la formation de Kylian Mbappé.

Randal Kolo Muani to PSG, here we go! Deal in place for €90m package, €75m fixed & €15m add-ons 🚨🔴🔵 #PSG



Five year deal agreed weeks ago and deal now completed.



Medical tests already passed in Paris, approved by Eintracht. pic.twitter.com/d6u3Rts7e5