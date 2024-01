Le Stade de France écarté, le PSG rêve plus grand

En conflit avec la mairie de la capitale pour le rachat du Parc des Princes, le Paris Saint-Germain a longtemps envisagé une installation au Stade de France. Mais le club francilien a bien étudié ses possibilités et a finalement écarté l’enceinte située à Saint-Denis.

Finalement, le Paris Saint-Germain ne s’installera pas au Stade de France. Les candidats au rachat ou à la concession de l’enceinte à Saint-Denis avait jusqu’à ce mercredi pour déposer leur dossier. Mais le club de la capitale n’a pas réalisé cette démarche. En conflit avec la mairie de Paris pour l’acquisition du Parc des Princes, la direction francilienne avait pourtant envisagé cette hypothèse. Le champion de France en titre avait même manifesté son intérêt, même si certains y voyaient surtout un moyen de pression.

En tout cas, le site du quotidien Le Parisien affirme que le Paris Saint-Germain, après une longue réflexion, a fini par s’abstenir pour plusieurs raisons. Nos confrères évoquent notamment la récente arrivée d'Arctos dans le capital. Le nouvel actionnaire minoritaire (12,5%), décrit comme un expert dans l’immobilier, aurait pesé dans la décision d’oublier le Stade de France. On apprend également que le Paris Saint-Germain n’aurait pas été en mesure de respecter la condition de l’Etat, qui tient à organiser les matchs de l’équipe de France de football et de rugby à Saint-Denis.

Après avoir exploré la possibilité de racheter le Stade de France, le PSG n'est plus candidat. QSI et Artcos Partners ont d'autres projets en vue pour le PSG. La principale priorité reste l'achat et la rénovation du Parc des Princes, mais cette option n'est envisageable que si A.…