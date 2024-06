Le Real et City, un accord fou dans le dos du PSG

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Le PSG est intéressé par le profil de Julian Alvarez, l'attaquant argentin de Manchester City. Néanmoins, le futur du jeune homme de 24 ans pourrait être lié à celui du Madrilène Rodrygo.

Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani ne suffisent pas au PSG. Le club parisien veut encore dépenser beaucoup d'argent pour un avant-centre cet été. Les Parisiens craquent pour Julian Alvarez. L'attaquant argentin de Manchester City est convoité par le PSG qui est prêt à mettre 80 millions d'euros sur la table pour se l'offrir. Le club parisien discute déjà avec le clan Alvarez et il est tout proche de les séduire. Cependant, un grain de sable vient perturber cette mécanique bien huilée : le Real Madrid. Rivaux des Parisiens depuis plusieurs saisons, les Merengues sont aussi dans la course pour récupérer Julian Alvarez.

Un échange Rodrygo-Alvarez au mercato ?

Selon les informations du média anglais TeamTalk, Manchester City proposerait son attaquant argentin au club merengue. Au-delà de mettre des bâtons dans les roues du PSG, les Citizens ont un objectif clair : recruter Rodrygo. L'ailier brésilien du Real Madrid plaît à Pep Guardiola et l'idée d'un échange Rodrygo-Alvarez est vite apparue naturelle.

Le plan est d'autant plus inquiétant pour le PSG que le Real Madrid est très intéressé par Julian Alvarez et, ce depuis octobre dernier déjà. L'Argentin possède un profil d'attaquant polyvalent et travailleur qui se fondrait parfaitement dans le collectif madrilène. Surtout, l'échange Rodrygo-Alvarez solutionnerait le problème de l'incorporation de Kylian Mbappé. Alvarez occuperait l'axe de l'attaque au Real tandis que Mbappé et Vinicius s'installeraient chacun sur un côté. Un trio Alvarez-Mbappé-Vinicius a de l'allure. De son côté, Manchester City récupérerait un Rodrygo aussi talentueux techniquement qu'efficace devant les buts adverses. Un accord gagnant-gagnant en somme, au détriment du PSG le vrai perdant dans l'aventure.