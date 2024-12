Le PSG à vendre, l'Emir du Qatar ne dit pas non

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain est à un tournant de son histoire. Si officiellement le Qatar est toujours maître à bord, l'Emir ne sera pas insensible à une grosse offre de rachat.

Un peu plus de treize ans après avoir racheté le PSG, Qatar Sport Investments a décidé de tout changer dans sa stratégie sportive, et cela a un effet direct sur le business du club de la capitale. En disant adieu à la politique des stars, et donc en laissant partir Neymar, Lionel Messi, et Kylian Mbappé, les champions de France n’ont plus le même attrait sur la planète football. Alors oui, le Paris Saint-Germain pèse très lourd financièrement, mais désormais le Parc des Princes se remplit moins bien et les places vides sautent aux yeux, la vente des maillots est en chute libre, et l’intérêt des jeunes pour le PSG sur les réseaux sociaux est en baisse. Tout cela alors que Nasser Al-Khelaifi est prêt à prendre le risque de quitter le Parc des Princes et ainsi s’éloigner des fans historiques. C’est dans ce climat que l’attitude de Tamim ben Hamad Al Thani est scrutée de près. Car l’Emir du Qatar a des doutes.

L'Emir du Qatar écoute les offres

L’an dernier, le Qatar a validé la vente de 12,5% de ses parts à Arctos Partners, qui a lâché un chèque de 500 millions d’euros pour cela, valorisant ainsi le Paris Saint-Germain à 4 milliards d’euros. Un prix colossal, mais qui n’est pas impossible à réunir pour un fonds d’investissement, même si pour l’instant personne n’a été mandaté pour céder le PSG. Cependant, L’Equipe le révèle, des proches de Tamim ben Hamad Al Thani confirment que l’émir du Qatar « serait vendeur en cas de belle offre. »

Il n'y a aucune urgence absolue à ce que cela soit le cas, mais du côté de Doha, on se passionne moins pour les affaires du Paris Saint-Germain et on laisse le soin à Nasser Al-Khelaifi à gérer la totalité des affaires courantes. Ayant demandé à ce dernier de calmer le jeu sur le plan des dépenses, l'émir avait auparavant son mot à dire lors des gros recrutements. Mais le PSG ayant tourné le dos à tout cela, il suit de loin ce qu'il se passe, même si une élimination précoce en Ligue des champions ne le laissera pas insensible.

Nasser Al-Khelaifi tranchera pour l'avenir de Luis Enrique

Le quotidien sportif confirme que c'est Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos qui ont choisi Luis Enrique, là encore le dirigeant qatari ne voulant pas se mêler de ce dossier. Et si jamais l'entraîneur espagnol du Paris Saint-Germain doit être limogé, ce sera NAK qui prendra la décision sans avoir à demander l'autorisation à l'Emir. Deux ans après avoir accueilli le Mondial, le Qatar ne se désintéresse pas totalement du football, mais ce n'est plus non plus la grande folie.