Le PSG vise l'échange le plus fou de 2025 ‍!

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Randal Kolo Muani va sans doute quitter le PSG cet hiver. L'Angleterre, où plusieurs clubs le suivent, fait figure de favorite pour l'accueillir. Manchester United en ferait bien le remplaçant de Rashford. Et si un échange direct se préparait ?

Luis Enrique a une conception particulière du football et de la tactique en général. Mais, rien ne l'isole plus des autres coachs que sa gestion de Randal Kolo Muani. L'entraîneur du PSG n'est pas convaincu par l'attaquant international français, n'hésitant plus à l'écarter de l'effectif. Le banni parisien jouit pourtant d'une popularité énorme partout ailleurs. Titulaire lors de nombreux matchs de l'Equipe de France en 2024, Kolo Muani est très convoité au mercato. C'est surtout le cas en Angleterre avec Arsenal mais aussi Manchester United. 14es de Premier League, les Red Devils ne cracheront pas sur un buteur vif et efficace comme l'ancien nantais.

Kolo Muani à Manchester et Rashford à Paris ?

Selon le journaliste Pete O'Rourke de Football Insider, Kolo Muani est ciblé par Manchester United en janvier. Le joueur parisien est attendu pour remplacer Marcus Rashford, poussé dehors par les Red Devils. « L'un des autres noms à surveiller en janvier sera probablement Randal Kolo Muani au PSG. Il n'est pas retenu par le club français, ils sont prêts à le laisser partir. Pourrait-il remplacer Marcus Rashford à Old Trafford ? Si Rashford finit par quitter Manchester United comme la plupart des gens s'y attendent », a t-il indiqué.

🚨 Ruben Amorim is hopeful Manchester United can beat Chelsea, Tottenham and Arsenal to the signing of PSG forward Randal Kolo Muani in January.



(Source: @TEAMtalk) pic.twitter.com/UtmCVGuUid — Transfer News Live (@DeadlineDayLive) December 28, 2024

Kolo Muani est donc tributaire de l'avenir de Marcus Rashford. L'Anglais et son énorme salaire (1,5 million d'euros par mois) n'est pas simple à céder. Le Fenerbahçe de José Mourinho étudie la solution d'un prêt avec prise en charge d'une bonne partie du salaire par Manchester United. Le PSG pourrait aussi sauver les Mancuniens. Le club parisien suit attentivement Rashford depuis plusieurs années, ayant tenté son transfert à plusieurs reprises. Un échange entre l'Anglais et Kolo Muani offrirait un nouveau renfort à Luis Enrique sans devoir payer un transfert onéreux. Cependant, cette opération est loin d'avoir abouti puisque le joueur de 27 ans n'a plus la cote auprès de la direction parisienne.