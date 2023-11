Le PSG vire deux joueurs, le mercato d'hiver sera sanglant

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Tandis que le PSG pourrait se montrer actif pour renforcer sa défense lors du mercato hivernal, certains joueurs ont un bon de sortie. C’est le cas d’Hugo Ekitike mais également de Cher Ndour, peu utilisés par Luis Enrique.

Habituellement, le mercato hivernal n’est pas celui de tous les bouleversements au Paris Saint-Germain. Mais le mois de janvier 2024 pourrait être une exception car plusieurs mouvements sont à prévoir. Dans le sens des arrivées d’abord car Luis Enrique aimerait enrôler un renfort au poste de latéral gauche afin de compenser l’absence très longue durée de Nuno Mendes. Mais au rayon des départs, le Paris Saint-Germain pourrait également se délester de certains joueurs peu utilisés par l’ancien sélectionneur de l’Espagne. Dans le secteur offensif, il y a embouteillage et un joueur n’aura probablement pas de temps de jeu de toute la saison s’il reste dans la capitale, il s’agit d’Hugo Ekitike.

Dès le début du mercato estival, l’ex-attaquant de Reims avait été prévenu qu’il ne figurait pas dans les plans de Luis Enrique et de Luis Campos pour la saison à venir. A la fin de l’été, il a eu l’opportunité de rejoindre Francfort dans le cadre d’un chassé-croisé avec Randal Kolo Muani. Ekitike avait également des offres de la Premier League où West Ham et Crystal Palace (parmi d’autres clubs) ont soumis des offres mais contre toute attente, le jeune buteur français a fait le choix de rester. Il en paie aujourd’hui un lourd tribut puisque son temps de jeu est proche du néant : 9 minutes de jeu en Ligue 1 et puis c’est tout.

Ekitike et Ndour vers la sortie cet hiver ?

Le plus souvent, Hugo Ekitike s’entraine seul et selon Le Parisien, il attend le mercato hivernal avec impatience afin de se relancer. Un autre joueur est dans une situation moins extrême mais qui est toutefois comparable, il s’agit de Cher Ndour. Le jeune milieu de terrain italien est un pari pour l’avenir. Recruté par Luis Campos en provenance de Benfica cet été, il est encore trop juste pour prétendre à jouer avec l’équipe professionnelle et selon le compte insider @PSGInside_Actus, son départ lors du mercato hivernal pourrait intervenir sous la forme d’un prêt sans option d’achat. Deux départs à prévoir auxquels pourraient s’ajouter celui de Kurzawa, sur qui le PSG ne compte pas du tout.