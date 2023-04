Le PSG veut 15 ME pour ce Titi, Francfort est bouillant

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le mercato estival du PSG sera mouvementé... Le club de la capitale est notamment disposé à faire partir de nombreux joueurs, dont El Chadaille Bitshiabu.

Le PSG est concentré sur le gain du titre en cette fin de saison en Ligue 1. Ensuite, la direction va se pencher sur le mercato estival. Déjà, quelques tendances se dégagent concernant certains joueurs sur le départ. C'est le cas pour Leo Messi, qui ne devrait pas prolonger son contrat, mais aussi d'autres éléments. Carlos Soler, Fabian Ruiz, Renato Sanches, Hugo Ekitike, Juan Bernat, Sergio Ramos ou encore El Chadaille Bitshiabu pourraient faire leurs valises. Concernant le dernier cité, il n'a pas toujours répondu aux attentes placées en lui. Le PSG hésite sur son cas mais a quand même entamé des négociations pour une prolongation de contrat, lui dont le contrat expire en juin 2024.

Bitshiabu, une belle opération pour tout le monde ?

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par El CHADAILLE BITSHIABU ✞ (@el_chadaille)

Selon les informations de Foot Mercato, malgré des négociations pour une prolongation de contrat, le PSG n'est pas contre une vente de son titi de 17 ans. Cela tombe bien, le défenseur central du club de la capitale est la priorité de l'Eintracht Francfort cet été. Pour le lâcher, la direction francilienne a fixé son prix à 15 millions d'euros. Ces dernières années, nombreux ont été les joueurs formés au PSG à s'épanouir en Bundesliga et Francfort veut donc tenter sa chance pour donner sa chance à un joueur auteur de 16 rencontres toutes compétitions confondues avec Paris cette saison. Si le joueur n'est pas encore fait, il dispose d'une belle marge de progression et d'une belle expérience pour son jeune âge. A l'instar de Moussa Diaby, Kingsley Coman ou encore Christopher Nkunku, il pourrait bien finir par trouver son rythme dans une équipe où il jouera plus et où la pression est moins forte qu'au PSG. Son départ pourrait convenir à toutes les parties, Paris réalisant une belle opération pour son joueur formé au club.