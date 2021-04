Le PSG vainqueur de la Ligue des champions dès vendredi ?

Dans : PSG, Ligue des Champions.

Les rumeurs circulent sur la possible disqualification de Chelsea, Manchester City et du Real Madrid de la Ligue des champions. En éliminant le Bayern Munich, le PSG pourrait avoir gagné la Ligue des champions.

Le PSG prépare sa demi-finale de Ligue des champions contre Manchester City dont le match aller aura lieu dans une semaine au Parc des Princes. Mais le club de la capitale pourrait se retrouver involontairement au chômage technique puisque l’UEFA envisage d’exclure dès maintenant les clubs qui ont décidé de disputer la SuperLigue. Et en C1, cela concerne trois des formations qui sont dans le dernier carré de cette compétition, à savoir le Real Madrid, Chelsea et Manchester City, sachant que le PSG ne craint aucune sanction. Tout cela ressemble à un incroyable scénario qui pourrait donc se terminer par une victoire du Paris SG dans cette édition 2020-2021, faute d’adversaire. À moins que l’UEFA n’annule purement et simplement l’épreuve, ce qui serait une énorme désillusion pour Neymar, Mbappé et leurs coéquipiers.

Cette sanction n’est pas un fantasme, puisque ce lundi soir, Jesper Moller, patron de la fédération danoise de football et membre du comité exécutif de l’UEFA a fait savoir qu’il souhaitait le départ immédiat du Real Madrid, de Manchester City et que cela pourrait vite se concrétiser. « Ces clubs doivent partir et j’espère que cela va se faire dès ce vendredi. Ensuite nous devrons trouver comment finir cette Ligue des champions », a confié le dirigeant danois, qui ne souhaite pas que les trois clubs putschistes puissent profiter sportivement et financièrement de la C1 alors même qu’ils veulent la quitter la saison prochaine. L'UEFA doit se réunir cette semaine afin de décider sa stratégie, même si Aleksander Ceferin a appelé les 12 clubs concernés à revenir à la raison et à annuler cette SuperLigue au plus vite.