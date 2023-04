Le PSG va surveiller les habits de ses supporters

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Dans un mail envoyé à ses groupes de supporters, le PSG a rappelé certaines règles à respecter dans l’enceinte du Parc des Princes. Un message lunaire à l’attention des fans du club de la capitale et qui ne manquera pas de raviver certaines tensions.

Entre les supporters du Paris Saint-Germain et la direction du club, les relations ne sont pas vraiment fluides. Et ce n’est pas le mail envoyé en ce début de semaine par l’état-major du PSG aux groupes de supporters qui vont apaiser les tensions. Selon les informations de RMC, le champion de France en titre a envoyé un mail très ferme à l’attention de ses propres supporters afin de rappeler les comportements à respecter dans l’enceinte du Parc des Princes et notamment dans la tribune Boulogne, après le match remporté face à Lens samedi (3-1).

Le mail choquant du PSG aux supporters

Le moins que l’on puisse dire, c’est que certaines règles vont surprendre. Il est notamment écrit qu’il est demandé d’être « assis » et qu’il sera « impossible de regarder le match debout dans la tribune Boulogne ». En ce qui concerne les animations et la tenue adoptée en tribune, là aussi le PSG est très directif et les ordres à l’attention des supporters peuvent choquer ou tout du moins surprendre.

« Il est formellement interdit d’apporter et d’utiliser du matériel de supporter en tribune (ex : drapeau). De plus, il nous semble important de vous rappeler le caractère différenciant de votre activité de Fan Clubs avec celle de nos Ultras. Nous vous informons que nous nous réservons le droit, en collaboration avec le service sécurité du club, de mettre un terme à notre relation avec un Fan Club dont l’apparence globale s’apparenterait plus à celle d’un groupe de supporters Ultras » peut-on lire.

Contactée par RMC pour quelques précisions, la direction du PSG précise qu’il n’y a « pas de kop à Boulogne, les Ultras c’est seulement à Auteuil ». D’où ce mail envoyé en ce début de semaine aux supporters de la tribune Boulogne. Un épisode de plus dans les relations tumultueuses entre la direction du PSG et les supporters.