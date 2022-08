Le PSG va payer, trois joueurs seront virés

Dans : PSG.

L’opération dégraissage s’intensifie au PSG, en passe de se séparer de Gueye, de Kehrer mais également d’Ander Herrera.

Après avoir ficelé les départs de Georginio Wijnaldum à l’AS Roma et d’Arnaud Kalimuendo au Stade Rennais, le Paris Saint-Germain est en passe de vendre Idrissa Gueye à Everton et Thilo Kehrer à West Ham. L’opération dégraissage de Luis Campos et d’Antero Henrique connait un réel coup d’accélérateur, ce qui n’est pas pour déplaire à Christophe Galtier ainsi qu’aux supporters. Dans les heures à venir, Ander Herrera va également faire ses valises mais pour se séparer de l’Espagnol, le PSG a été contraint de payer. En effet, l’ex-milieu de terrain de Manchester United va résilier son contrat et donc toucher un chèque du Paris SG avant de s’engager librement avec Bilbao. Selon L’Equipe, il est possible que le champion de France en titre procède de la même manière pour Julian Draxler, Layvin Kurzawa et Mauro Icardi.

L'arme fatale des résiliations de contrat pour le PSG

Selon les informations du Parisien, Julian Draxler a exprimé le désir de revenir en Allemagne afin de gagner du temps de jeu à six mois de la Coupe du monde au Qatar. Malheureusement pour le PSG, aucun club de Bundesliga n’est pas en mesure de s’aligner sur le salaire colossal perçu par Julian Draxler à Paris. Afin de s’en séparer, Luis Campos est presque contraint de signer un chèque à l’Allemand afin que ce dernier puisse signer librement dans le club de son choix. La situation est exactement la même pour Layvin Kurzawa, qui dispose de timides intérêts mais qui ne pourra partir que s’il est libre. Le PSG va donc devoir passer à la caisse.

En ce qui concerne Mauro Icardi, qui après un week-end à Ibiza s'est offert quelques jours en famille à Milan, la situation est un peu différente. Une résiliation de contrat est envisageable mais il est également possible que l’Argentin trouve un club capable de payer son transfert ou d’assumer son salaire via un prêt. Ces dernières heures, les noms de Manchester United et de Galatasaray reviennent avec insistance pour accueillir Mauro Icardi, également proposé au Real Madrid selon la presse espagnole afin de devenir la doublure de Karim Benzema. Bien que le PSG soit contraint de signer des chèques, l’opération dégraissage avance à vitesse grand V et c’est certainement le plus important pour le club parisien.