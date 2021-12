Le PSG va choquer face à Vannes

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Vannes va recevoir ce lundi une drôle d'équipe du PSG, qui entre reprise tardive, suspension et covid, risque de présenter une version inédite.

« Qu’ils fassent la fêter ou pas, on voit bien qu’il y a de nombreux cas avec le nouveau variant et on s’attend évidemment à être touché ». Dans les colonnes du Parisien, un membre du PSG annonce la couleur pour la reprise prévue seulement ce samedi à 15h00, voire dimanche pour les Sud-Américains. A quelques heures du match de Coupe de France contre Vannes, le Paris SG se prépare donc à compter ses joueurs encore vaillants. Le staff parisien s’attend à ce que certains tests effectués à la reprise se retrouvent positifs, en plus des nombreuses absences prévues. Sergio Ramos sera suspendu, et les Africains Hakimi, Diallo et Gueye ont déjà rejoint leur sélection respective. Les Sud-Américains Messi, Paredes, Neymar, Di Maria et Marquinhos ne seront pas aptes à reprendre, et cela risque de donner un mal de crâne digne d’un lendemain de fête à Mauricio Pochettino.

Coupe de France : la reprise du PSG deux jours avant de jouer Vannes interroge

➡️ https://t.co/Cqs3Wqqhjr pic.twitter.com/J9P0citT7W — Le Parisien | sport (@leparisiensport) December 29, 2021

Comme ce fut le cas contre Feignies-Aulnoye, les jeunes vont être mis sur le devant de la scène pour cette rencontre de Coupe de France face à une formation de National 2. Si les Bretons rêvaient d’affronter Neymar, Messi, Marquinhos, Sergio Ramos et compagnie, ils vont plutôt se frotter à des éléments comme Bitshiabu, Muchut, Simons, Yansané, Gharbi ou Bitumazala. Des joueurs plus habitués aux U19 qu’à l’élite, même si accompagnés par quelques cadres comme Donnarumma, Kimpembe, Verratti ou Mbappé, le PSG estime avoir toutes les chances de poursuivre l’aventure dans une Coupe de France qui va tenter de faire disputer ses 16e de finale coûte que coûte malgré l’épidémie actuellement en cours en France. En tout cas, le PSG a donné un programme précis à ses joueurs pour éviter que la reprise ne soit trop violente avec la reprise puis une seule séance d’entraînement avant le match de rentrée.