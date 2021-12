Le PSG tombe sur le Real, Pierre Ménès tremble

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Lundi après-midi, le tirage au sort des huitièmes de finale de la Ligue des Champions a attribué le Real Madrid comme adversaire du PSG.

Dans un premier temps, le Paris Saint-Germain était tombé sur Manchester United, mais le tirage a été refait dans son intégralité en raison d’une erreur de l’UEFA lors du premier tirage. C’est donc le Real Madrid de Karim Benzema et de Carlo Ancelotti qui se dressera sur la route du PSG dès les huitièmes de finale de la Ligue des Champions. Une affiche délicate pour le club de la capitale face au leader de la Liga, auteur d’un superbe début de saison malgré un effectif moins clinquant que ces dernières années. Dans sa pastille digitale « Face à Pierrot », le journaliste Pierre Ménès a évoqué les chances du Paris SG. Et s’il considère qu’il est beaucoup trop tôt pour livrer un pronostic, l’ancien consultant du Canal Football Club n’est cependant pas serein dans la mesure où, selon lui, le Real Madrid est bien plus au point que le Paris Saint-Germain à l’heure actuelle.

Le Real Madrid plus au point que le PSG ?

« Manchester United, c’était plus jouable que le Real Madrid pour le PSG. Mais le Real, c’est plus jouable que Liverpool et le Bayern. A partir du moment où Paris a terminé deuxième de sa poule, il y avait de grosses chances qu’il tombe contre une grosse équipe. Le match aller est dans deux mois mais au moment où on se parle, le Real Madrid me semble beaucoup plus en place que le PSG avec un jeu plus abouti et plus cohérent ce qui n’est pas difficile vu le jeu de Paris depuis le début de la saison. Mais c’est dans deux mois, il faudra voir comment seront Neymar et Mbappé. Les grosses individualités peuvent faire basculer un match donc il faudra voir à ce moment-là » a analysé Pierre Ménès, qui donnerait sans doute le Real Madrid en favori si le match avait lieu demain. La chance du Paris SG, c’est que le match aller au Parc des Princes ne se déroulera que le 15 février…