Le PSG tape ses propres supporters au porte-monnaie

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG n'a pas du tout apprécié le show des supporters contre Nantes, et refuse de leur rembourser les billets pour les matchs à huis-clos prononcés par la LFP.

Lors du match entre le Paris SG et Nantes, le 20 novembre dernier, les supporters parisiens avaient prévenu qu’ils comptaient sortir le grand jeu pour le 30e anniversaire du virage Auteuil. Cela a donné lieu en effet à un festival pyrotechnique pour animer la tribune la plus chaude du Parc des Princes. Bien évidemment, la LFP a immédiatement noté ces « incidents » et la sanction est tombée récemment. Le PSG jouera donc deux matchs avec sa tribune Auteuil fermée, à savoir contre Monaco le 12 décembre et face à Brest le 16 janvier. Une décision que les dirigeants parisiens n’ont pas appréciée. Notamment parce que le match face à Monaco devait être celui d’une cérémonie plus importante prévue pour célébrer le Ballon d’Or 2021 de Lionel Messi, et que les images d’une tribune totalement vide vont faire mauvais genre en France et à l’étranger. C’est pourquoi le PSG a du abandonner cette option et se contenter d’une apparition rapide du nouveau Ballon d’Or contre Nice au surlendemain de la cérémonie.

[#L1🇫🇷] 🔴 La commission de discipline de la LFP sanctionne la tribune Auteuil de deux matchs de fermeture après les nombreux fumigènes déployés par les supporters du PSG lors de la réception de Nantes !



(@LFPfr) pic.twitter.com/vW0qov7IdL — Footballogue⭐️⭐️ (@Footballogue) December 2, 2021

Résultat, le PSG a fait savoir à ses abonnés qu’ils ne seront pas remboursés pour ce huis-clos, ce dernier étant considéré de leur faute uniquement. « Le PSG ne pourra procéder à aucun dédommagement et vos billets pour ces deux rencontres ne seront par conséquent pas disponibles. Il vous sera également impossible de prêter, revendre ou donner votre billet », a fait savoir le club parisien, pas décidé à faire cadeau de deux matchs remboursés à ses supporters en raison de leur comportement.