Le PSG squatte à Riyad, Galtier n'en peut plus

Le PSG est parti ce mardi pour Riyad où il doit disputer un match amical face aux meilleurs joueurs des clubs locaux dont Cristiano Ronaldo. Un beau coup de pub qui tombe mal pour Christophe Galtier, entre retours compliqués des mondialistes et premières défaites en L1.

La fin du bling-bling au PSG prônée par Nasser Al-Khelaifi cet été se met en pause pour la mi-janvier. Alors que les autres clubs français préparent leur 1/16e de finale de coupe de France prévu le week-end prochain, le PSG s'offre un match amical à plus de 5000 kms de la France. Les Parisiens doivent défier une sélection des meilleurs joueurs des deux principaux clubs d'Arabie saoudite, Al Hilal et Al Nassr. Cela signifie donc de retrouver Cristiano Ronaldo dans le camp d'en face pour un duel face à Lionel Messi qui promet le détour. La rencontre organisée à Riyad permettra aussi au PSG de réaliser une bonne opération.

Galtier bien embêté par ce match amical à Riyad

Sur le plan financier c'est certain, mais sportivement c'est une toute autre histoire. Le PSG a semblé emprunté physiquement en ce début d'année 2023, en témoignent les deux revers à Lens et Rennes ainsi que le match compliqué contre la lanterne rouge angevine. Les mondialistes sont à peine revenus en Europe avec des conditions physiques pas toujours adéquates. Ce match saoudien n'était pas indispensable et le premier à s'en offusquer s'appelle Christophe Galtier.

Comme l'indique le journal Le Parisien, l'entraîneur parisien ne voit pas d'un bon œil ce match de trop. Ses stars Messi, Neymar, Mbappé devront fouler la pelouse de Riyad jeudi au moment où un peu de repos n'aurait pas été de trop. On imagine bien que le contrat permettant de ramener 10 à 15 ME au PSG prévoit une exposition d'au moins 45 minutes des superstars du PSG. Les matchs de L1 et de coupe arrivent les uns après les autres, avant la double confrontation contre le Bayern en Ligue des champions dans moins d'un mois. Surtout, Galtier et son staff « auraient préféré profiter de cette semaine, avant un 16e de finale de Coupe de France lundi prochain, pour continuer à travailler dans le calme du camp des Loges », selon le quotidien francilien. Un nouvel exemple du contraste entre les objectifs de la direction et ceux de son entraîneur. Le Parisien précise que c'était déjà le cas l'été dernier pendant la préparation du club au Japon. Une tournée promotionnelle écourtée à la demande de Galtier, lequel jugeait cela incompatible avec une bonne préparation. Cette fois-ci, les 10 à 15 millions d'euros du contrat pèseront trop lourd pour lui.