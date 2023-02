Le PSG snobe Casemiro, la boulette de Luis Campos

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Comme tous les ans, le PSG se demande qui sera le patron de son milieu de terrain lors des grosses affiches de Ligue des Champions.

Dans ce secteur de jeu, le Paris Saint-Germain s’est timidement renforcé l’été dernier avec les arrivées de Fabian Ruiz, de Carlos Soler ou encore de Vitinha. Mais ce ne sont pas ces joueurs qui vont faire passer un cap au PSG dans ce secteur de jeu, où des tauliers sont indispensables pour exister en Ligue des Champions. Il est d’autant plus dommage pour le Paris SG de ne pas avoir recruté un cadre à ce poste que certains joueurs de gros calibre étaient disponibles l’été dernier. C’est par exemple le cas de Casemiro, qui a quitté le Real Madrid au profit de Manchester United. Au micro de Canal +, le consultant et ancien joueur parisien Christophe Jallet a évoqué ce cas. Et pour l’ex-international français, il est clair que Luis Campos a fait une très grosse erreur en ne se jetant pas corps et âme dans le dossier du milieu de terrain brésilien il y a six mois.

Le PSG a laissé filer Casemiro, la grosse erreur

« Je ne comprends pas pourquoi le PSG ne s’est pas positionné sur un joueur comme Casemiro » a évoqué Christophe Jallet, pour qui un tel joueur aurait réglé pas mal de problèmes au Paris Saint-Germain, avant de poursuivre. « C’est quelqu’un qui ne veut pas de la lumière et qui fait un travail de l’ombre. Qui ne demande rien à personne, mais qui répond sur le terrain » a conclu le consultant de la chaîne cryptée, convaincu que le PSG aurait eu les arguments, notamment sur le plan financier, afin de convaincre un joueur comme Casemiro. Il ne fait aucun doute que le milieu de terrain, qui défend maintenant les couleurs de Manchester United, aurait donné une tout autre allure au milieu de terrain du Paris Saint-Germain. Ce n’est certainement pas Christophe Galtier qui va dire le contraire, alors que le coach parisien tâtonne dans ce secteur de jeu depuis le début de la saison. Il faut dire que par ailleurs, il n’est pas aidé par les blessures ou suspensions à répétition de joueurs comme Marco Verratti ou encore Renato Sanches…