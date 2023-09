Le PSG se renseigne sur une pépite argentine

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Si le marché des transferts a fermé ses portes, le Paris Saint-Germain continue tout de même de rechercher de nouvelles pépites. Un jeune argentin a tapé dans l'œil des dirigeants du club de la capitale.

Cet été, Paris a grandement remanié son effectif avec plusieurs changements majeurs, comme le départ de Marco Verratti ou de ceux de plusieurs joueurs plus considérés comme indispensables à l'image de Neymar, Sergio Ramos et Messi. Le PSG veut montrer un nouveau visage, avec une équipe mieux équilibrée et plus facilement identifiable à l'ADN du club. Des recrues comme Manuel Ugarte, Lucas Hernandez ou Randal Kolo Muani sont unanimement appréciées par les fans. Pourtant, le PSG donne l'impression de ne jamais être rassasié concernant son effectif. Le mercato hivernal sera là pour des probables ajustements, en fonction des méformes, des blessures ou des besoins du nouvel entraîneur Luis Enrique. Actuellement, Paris suit la progression de Valentín Barco. Le défenseur de Boca Juniors est d'ailleurs pisté par plusieurs clubs européens selon les renseignements de 90min.

Le PSG en concurrence avec toute l'Europe pour Barco

Même s'il n'a disputé que 18 matchs cette saison avec Boca Juniors, Valentín Barco est présenté comme un défenseur d'avenir. Le joueur de 19 ans intéresse de nombreux clubs en Europe comme le PSG mais aussi l'AS Monaco, Chelsea, Manchester City, le Borussia Dortmund ou encore les Italiens de la Juventus et de la Roma. Mais c'est bien Brighton qui est le plus avancé dans le dossier. Le club anglais est déjà en pourparlers avec les représentants de Valentín Barco, dont le contrat expire en décembre 2024. Les Seagulls aimeraient en profiter pour recruter libre l'international argentin avec les espoirs (3 sélections). De plus, l'arrière gauche possède une clause de seulement 10 millions d'euros, qui pourrait être levée à tout moment. Le PSG doit ainsi s'activer pour passer devant ses concurrents dans cet épineux dossier qui affole les clubs du vieux continent.