Le PSG se prend une claque à 150 ME au mercato

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain devrait être particulièrement bouillant au PSG. Le club de la capitale ne manquera pas de chantiers à s'occuper, Luis Campos en tête (normalement).

Le PSG espère finir sa saison en Ligue 1 de la meilleure des manières possibles. Un onzième titre en championnat est à aller chercher et cela passera par un succès ce samedi soir au Parc des Princes face au RC Lens. Après la fin de cet exercice, le PSG devra encore se mettre au travail sur le marché des transferts. Et difficile de savoir quel entraineur sera sur le banc francilien la saison prochaine, ni quel conseiller ou directeur sportif. Mais déjà, quelques noms filtrent dans la presse. On peut notamment citer Jude Bellingham, qui fait des petites merveilles au Borussia Dortmund et qui plait beaucoup à Nasser Al-Khelaïfi. Les Marsupiaux se sont faits une raison quant à l'avenir de l'Anglais, qui ne sera en revanche pas bradé.

Bellingham, le PSG pas invité

De très nombreux clubs sont intéressés à l'idée d'accueillir Bellingham. Mais peu pourront le faire. Selon les informations de AS, il ne reste d'ailleurs plus que deux prétendants crédibles pour recruter le joueur de 19 ans : Manchester City et... le Real Madrid. Le prix demandé par Dortmund, à avoir près de 150 millions d'euros, a déjà refroidi Liverpool, qui s'est retiré du dossier. D'après le média espagnol, le prix fait donc aussi peur à la direction du PSG, qui va laisser tomber l'affaire. Du côté du Real Madrid, un émissaire du club se serait rendu à Dortmund pour rencontrer Jude Bellingham et tracer les grandes lignes de la négociation, même si les champions d'Europe ne voudraient pas dépasser les 100 millions d'euros. Les Merengue veulent peser sur le poids de leur institution pour rafler la mise. Mais Manchester City n'est lui pas freiné sur le plan financier et possède l'avantage d'évoluer dans un championnat qui plait beaucoup à Bellingham. A moins d'un retournement de situation, l'Anglais va donc poursuivre sa carrière en Liga ou en Premier League. A moins que le PSG sorte une carte encore inconnue à ce jour.