Le PSG se pointe, Brozovic devient très gourmand

Par Mehdi Lunay

Le milieu de l’Inter, Marcelo Brozovic, verra son contrat avec les Nerazzuri se terminer en juin prochain. Libre à ce moment-là, il ne manque pas de candidats et évidemment le PSG est de la partie.

La liberté, un concept de plus en plus tendance dans le football européen. Du moins, liberté contractuelle pour le moment. On ne compte plus les joueurs partis libres de leur club ou en passe d’arriver sur le marché. Des joueurs très convoités, Marcelo Brozovic par exemple ne manquera pas de faire tourner les têtes à l’été prochain, y compris au PSG. Le milieu croate n’est pas parti pour prolonger son contrat à l’Inter Milan, contrat qui prend fin en juin 2022, ce qui le rendra libre et donc sujet à de multiples offres. Chaque candidat devra se montrer généreux financièrement pour attirer le joueur, tant en terme de prime à la signature qu’en salaire annuel, et le montant minimal des enchères est déjà fixé.

Paris affronte le Real et Liverpool pour Brozovic

Selon le média italien SportMediaset, Brozovic et son agent viseraient un salaire annuel d’au-moins 7-8 millions net. Un montant qui n’effrayerait pas le PSG. Le club parisien est attiré depuis longtemps par le joueur de l’Inter, un milieu qui ferait beaucoup de bien aux Parisiens dans un secteur un peu dépeuplé ces dernières saisons. À part Verratti, aucun joueur de l’entrejeu du PSG ne sort réellement du lot et la venue de Brozovic améliorerait le niveau global de l’équipe et donc les chances de remporter la Ligue des Champions. Toutefois, outre le salaire, le PSG doit surtout convaincre le joueur face à une concurrence forte sur le dossier. Le Real Madrid et Liverpool sont les deux noms qui reviennent le plus avec le PSG concernant le cas Brozovic. C’est donc en quelque sorte une forme de compétition européenne que devra gagner le PSG pour s’offrir le Croate.