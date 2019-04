Le PSG se fout de la Ligue 1, Nantes en profite !

Dans : PSG, FC Nantes, Ligue 1.

Stade de la Beaujoire

FC Nantes bat Paris SG : 3 à 2

Buts : Diego Carlos (22e, 52e), Waris (44e) pour le FC Nantes; Dani Alves (19e), Guclu (89e) pour le PSG

Pour la troisième fois consécutive, le Paris Saint-Germain avait l'occasion de s'assurer du titre de champion de France, mais encore une fois le PSG a raté sa cible, la formation de Thomas Tuchel s'inclinant lamentablement (3-2) face à une équipe nantaise qui n'a cependant rien volé. Le Paris SG, privé de toute son attaque et de plusieurs cadres, pensait pourtant avoir fait le plus dur en ouvrant le score d'une belle frappe de Dani Alves (0-1,19e).

Mais en fait, c'était le début du naufrage parisien, Diego Carlos, auteur d'un doublé (22e et 52e), et Waris (44e) montrant les lacunes et surtout le peu d'envie de cette formation parisienne, qui ne respecte plus du tout la Ligue 1 en pensant avoir déjà le titre en poche. Scène surréaliste puisqu'on voyait même Thomas Tuchel, hilare dans les tribunes puisqu'il était suspendu, alors que son équipe était ballotée. Le seul petit rayon de soleil pour le PSG sera ce but en toute fin de match du jeune Météhan Guclu (3-2, 89e) entré en seconde période.

C'est donc très logiquement que Nantes s'imposait dans ce match en retard de la Ligue 1 (3-2), laissant encore évidemment le PSG en ballotage plus que favorable pour le titre. Mais du côté de Paris il est clairement temps que les cadors reviennent et montrent que tout cela n'était qu'une triste parenthèse.