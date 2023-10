Le PSG s’attaque à un bourreau de la France à 30 ME ‍!

Dans : PSG.

Selon la presse espagnole, le PSG a flashé sur un défenseur de l’Argentine dans l’optique du prochain mercato en la personne de Nahuel Molina, qui dispose d’une clause libératoire à 30 millions d’euros à l’Atlético de Madrid.

Titulaire important au poste de latéral droit dans l’esprit de Diego Simeone à l’Atlético de Madrid, Nahuel Molina est un joueur qui a la cote en Europe. A seulement 25 ans, le champion du monde argentin (33 sélections) est un cadre de la sélection désormais ainsi que des Colchoneros, ce qui en fait un joueur très apprécié par les cadors européens sur le marché des transferts. A en croire le site Fichajes.net, le Paris Saint-Germain fait partie des clubs très intéressés par la perspective de récupérer Nahuel Molina lors du prochain mercato estival.

Il faut dire que sa situation contractuelle incite les clubs à s’intéresser de près au latéral droit natif d’Embalse. Certes, ce dernier est sous contrat avec l’Atlético de Madrid jusqu’en juin 2027, mais sa clause libératoire est très abordable puisqu’elle se situe à hauteur de 30 millions d’euros, une somme facile à payer pour le PSG. Le club de la capitale est déjà armé au poste de latéral droit avec Achraf Hakimi ou encore Nordi Mukiele mais afin d’anticiper un éventuel départ dans ce secteur de jeu, Luis Campos a coché le nom du champion du monde argentin.

L'Atlético de Madrid se méfie de l'intérêt du PSG

Reste que l’Atlético de Madrid n’a aucunement l’intention de se laisser faire face à l’intérêt du PSG et de certains clubs de Premier League. En effet, le média espagnol indique que le club madrilène souhaite prolonger son joueur au-delà de juin 2027 et en profiter pour rehausser de manière importante le montant de sa clause libératoire. Il s’agit maintenant de savoir quelle sera la volonté du joueur, qui aurait les clés dans ce dossier et qui devra rapidement décider s’il préfère prolonger à l’Atlético de Madrid, où il est un joueur titulaire et installé. Ou s’il veut tenter sa chance au PSG avec sans doute une revalorisation salariale importante mais une concurrence plus accrue et un risque de ne plus jouer autant. Ce qui menacerait dès lors sa place en équipe d’Argentine.