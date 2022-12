Le PSG s'amuse avec Sergio Ramos

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

Si Marco Verratti a prolongé jusqu'en 2026, il reste encore beaucoup de cas non résolus par le PSG. Certains plus urgents car en fin de contrat à l'issue de la saison. Sergio Ramos en fait partie mais pour l'heure le PSG ne se précipite pas pour lui.

Sergio Ramos va t-il encore prendre la porte pour une question d'âge avancé ? A l'été 2021, Florentino Perez n'avait pas hésité à le sacrifier malgré les nombreuses années passées au club et son statut de capitaine chez les Merengues. Sergio Ramos voulait un bail de deux années supplémentaires à Madrid mais ses 35 ans et ses blessures plus récurrentes ont refroidi son président. Le PSG pourrait imiter son vieux rival. Si pour sa deuxième saison parisienne, Ramos est loué pour son professionnalisme et ses performances, le club parisien tarde à le verrouiller pour le futur.

Ramos au PSG, un an de plus ou rien

C'est ce que révèle le journal catalan Mundo Deportivo. Alors que le contrat du défenseur espagnol expire en juin prochain, le PSG ne lui a fait aucune proposition de prolongation pour le moment. Le joueur de 37 ans doit rester patient mais il ne peut s'empêcher de penser que cela s'apparente à une fin de son aventure. Dans le même temps, le club parisien travaille activement à la venue d'un autre défenseur central comme le Slovaque Milan Skriniar ou le Croate Josko Gvardiol.

🧐 Sergio Ramos finaliza contrato con el PSG el próximo 30 de junio y hasta ahora el club francés no le ha planteado ninguna propuesta de renovación



Mundo Deportivo n'est pas aussi pessimiste, estimant que l'offre du PSG devrait arriver pour début 2023. Celle-ci ne sera sans doute pas supérieure à un an pour Ramos. Il faut dire que l'Espagnol fêtera ses 37 ans en mars prochain. Un âge élevé par rapport aux ambitions parisiennes même si le joueur reste ambitieux, visant un retour en équipe nationale espagnole. S'il maintient son niveau, le PSG ou un autre club ne pourra résister à ses exigences.