Le PSG rêve de MMA, le projet d'Al-Khelaifi est colossal

Par Claude Dautel

Le Paris Saint-Germain brille en football, en handball et en judo, mais Nasser Al-Khelaifi pourrait rapidement imposer la marque PSG dans un sport de plus en plus populaire. Le patron qatari adore le MMA (Mixed Martial Arts).

Kylian Mbappé, Teddy Riner, Nicolas Karabatic, trois des plus grands sportifs français portent le maillot de Paris, mais pour Nasser Al-Khelaifi le développement de la marque PSG passe par de nouvelles sections. Si l’on pouvait penser au basket-ball ou bien encore au padel, dont le Qatari est totalement fou, c’est un autre sport qui pourrait avoir un club dans la capitale. Selon plusieurs sources, Al-Khelaifi travaille à la création d’une section de MMA, sport qui prend une ampleur incroyable dans notre pays. À en croire Laurent Perrin, journaliste du Parisien, même si rien n’est fait, quatre hommes travaillent sur la possible naissance d’un MMA PSG : Nasser Al-Khelaifi, Djamel Bouras (champion olympique en 1996), Ali Abdelaziz (ancien combattant MMA et agent), et le légendaire Khabib Nurmagomedov, qui avait notamment battu Conor McGregor en 2018.

Le PSG prêt à miser sur le MMA

La réaction des joueurs du PSG devant le KO de Cédric Doumbé. 🤣



🎥 @RMCsport



pic.twitter.com/BzOxsM6LNZ — Actu Foot (@ActuFoot_) September 30, 2023

Khabib Nurmagomedov, qui a sa propre structure en Russie, est très proche de Nasser Al-Khelaifi, et l'idée que le Paris Saint-Germain investisse dans ce sport de combat est très clairement dans l'air, même si pour l'instant le Qatar n'a pas tranché. Mais le quotidien francilien prévient, si le PSG débarque en MMA ce sera avec d'énormes moyens, à même de faire de Paris la capitale de ce sport. Il y a deux semaines, Kylian Mbappé, Ousmane Dembélé, Achraf Hakimi et d'autres joueurs du Paris Saint-Germain, à peine rentrés du match à Clermont, avaient assisté au très bref combat entre Cédric Doumbé et Jordan Zebo, preuve de l'impact de ces événements. « Nasser Al-Khelaïfi devra trancher. C’est l’un des nombreux dossiers empilés sur son bureau, pas le plus important. Mais le seul qui concerne un engagement dans une nouvelle activité sportive », explique Laurent Perrin, qui dément une réponse rapide du président des champions de France.