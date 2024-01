Le PSG ressort la piste Vlahovic du chapeau ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

L’été dernier lors du mercato, le PSG a recruté Gonçalo Ramos et Randal Kolo Muani. Avant de boucler ces deux transferts, le club de la capitale s’était penché sur l’attaquant de la Juventus, Dusan Vlahovic.

Auteur de 6 buts et 2 passes décisives en Série A depuis le début de la saison, Dusan Vlahovic est toujours une valeur sûre du championnat italien. La Juventus Turin attend encore davantage du jeune attaquant serbe de 23 ans mais pour Vlahovic, pas facile de briller dans une équipe défensive sous la houlette de Massimiliano Allegri. Malgré des statistiques décevantes, l’ancien buteur de la Fiorentina reste très apprécié sur le marché des transferts en Europe.

Il faut dire que Vlahovic est encore jeune et sa marge de progression est énorme. Luis Campos en a parfaitement conscience, lui qui pistait l’attaquant turinois l’été dernier. Avant de foncer sur Randal Kolo Muani et Gonçalo Ramos, le Paris Saint-Germain avait étudié la piste Dusan Vlahovic, qui figurait aussi dans la short-list de Chelsea. A en croire les informations du site Tutto Juve, l’intérêt du Paris Saint-Germain pour le n°9 de la Juventus Turin est toujours intact.

Vlahovic toujours ciblé par le PSG ?

Le média affirme qu’en cas de départ de Kylian Mbappé à la fin de la saison, le club de la capitale pourrait revenir à la charge afin de s’offrir les services du Serbe. Les profils sont bien différents car au contraire du capitaine de la France, Vlahovic est un pur avant-centre, uniquement capable de jouer dans l’axe. Mais puisque Kolo Muani ne s’est pas imposé en tant que n°9 et que l’acclimatation de Gonçalo Ramos prend plus de temps que prévu, le PSG semble envisager sérieusement l’option Dusan Vlahovic. Du côté de la Juve, nul doute que l’on tentera de conserver le natif de Belgrade, sous contrat avec la Vieille Dame jusqu’en juin 2026 et qui rappelons-le a été recruté pour la coquette somme de 80 millions d’euros à la Fiorentina il y a un an et demi.