Le PSG giflé dans un dossier XXL du mercato

Par Hadrien Rivayrand

L'été prochain, Victor Osimhen fera partie des joueurs les plus courtisés d'Europe. L'international nigérian pourrait cependant être gardé par son club, le Napoli.

Naples l'a fait ! Il y a quelques jours après un match nul décroché sur la pelouse de l'Udinese, les Napolitains ont officiellement été sacrés champions d'Italie. Le troisième titre dans l'histoire du club qui a été grandement permis par l'apport de Victor Osimhen. L'ancien joueur de Lille crève l'écran et attire déjà l'oeil des plus grands clubs d'Europe. Il faut dire que Victor Osimhen cette saison, c'est 27 buts et 5 passes décisives données en 34 matchs avec Naples toutes compétitions confondues. Le PSG, le Real Madrid, Chelsea, Manchester United ou encore le Bayern Munich sont très chauds à l'idée de faire une offre au club italien l'été prochain pour se payer ses services. Mais Naples ne bradera pas son joueur...

Osimhen, Naples met la pression

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par Victor Osimhen (@victorosimhen9)

Pour vendre Osimhen, dont le contrat court jusqu'en juin 2025, le Napoli ne se laissera pas faire. La presse mercato s'accorde à dire que le Nigérian de 24 ans ne serait pas cédé pour moins de 150 millions d'euros. Et le président napolitain, Aurelio de Laurentiis, est réputé pour être très dur en affaires. Surtout qu'il n'a pas besoin de vendre. Et d'ailleurs, selon ses dires, il ne vendra finalement pas Victor Osimhen ! Dans des propos recueillis par Rai Sport, le président de Naples a indiqué ces dernières heures : « Je ne vendrai pas Victor Osimhen cet été. Il n'en est pas question. J'ai déjà activé et déclenché l'option de prolongation du contrat de Luciano Spalletti pour la saison prochaine ». Coup de bluff pour faire encore plus monter les enchères ou réelle volonté de ne pas se séparer d'Osimhen pour se donner toutes les chances de conserver le titre en Serie A, l'avenir nous le dira. Mais au moins, le message envoyé est clair et aucun cadeau ne sera fait !