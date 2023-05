Serie A : Osimhen offre un titre historique à Naples !

Dans : Serie A.

Par Alexis Rose

33e journée de Serie A :

Dacia Arena.

Udinese - Naples : 1 à 1.

Buts : Lovric (13e) pour l’Udinese ; Osimhen (53e) pour Naples.

Grâce à ce résultat nul, le Napoli valide officiellement sa première place en Serie A. Avec 16 points d’avance à cinq journées de la fin, le club de Luciano Spalletti est assuré de terminer la saison en tête.

Le titre de Naples est un véritable évènement en Italie, sachant que le Napoli n’avait plus remporté la Serie A depuis 33 ans et l’époque Diego Maradona (1987, 1990). C’est désormais chose faite et tous les Napolitains vont donc pouvoir faire la fête ce jeudi soir, puis dimanche prochain au Stade Diego Armando Maradona à l’occasion de la réception de la Fiorentina.