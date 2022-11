Le PSG qui tape le Bayern, l'élément décisif dévoilé

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG se mesurera au Bayern Munich en 1/8e de finale de la Ligue des Champions. Les joueurs parisiens vont devoir combler les manques des dernières années dans un domaine bien précis.

Comme à son habitude, le PSG a été servi par le tirage au sort de la Ligue des Champions. Deuxième sa poule en raison d’un point lointain du règlement, Paris n’affrontera pas Bruges, comme le Benfica Lisbonne, mais le Bayern Munich. Un rendez-vous « kolossal » face au champion d’Europe 2020. Et malgré la vengeance prise en 2021, le PSG n’a pas forcément les faveurs des pronostics à plusieurs mois de la rencontre. Si encore beaucoup de choses peuvent se passer, et notamment des performances en Coupe du monde qui pourraient jouer sur le moral et le physique des meilleurs joueurs, l’incertitude est totale. Toutefois, Daniel Riolo est persuadé que cette confrontation ne se jouera pas au talent, mais bien sur les capacités à mettre en avant le collectif. Il s’agit de la grande force du club bavarois, et du grand défaut du PSG sur ces dernières années, quand plus personne ne répond dans les moments difficiles.

La vraie raison des échecs du PSG

« Au fond, est-ce vraiment en raison de l’absence de joueurs de qualité que le PSG a échoué ? Evidemment non ! Il manque du talent à Verratti, Neymar, Mbappé and co ? Soyons sérieux. Les débats, explications ont toujours tourné et à juste titre autour de l’implication des uns et des autres, de leur sérieux dans l’approche des gros matches, de la construction d’un collectif. Mental, caractère, appelons ça comme on veut, mais c’est là qu’il faut chercher les raisons des échecs », a prévenu le taulier de l’After Foot, pour qui le PSG va devoir se montrer sous son meilleur jour et surtout voir ses joueurs tirer tous dans le même sens pour dominer une équipe du Bayern Munich impressionnante dans la poule du FC Barcelone et de l’Inter Milan en première partie de saison.