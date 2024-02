Le PSG privé de Xavi Simons au mercato, c’est le flou ‍!

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Avec le départ de Kylian Mbappé l’été prochain, le PSG aurait aimé pouvoir compter sur le retour de Xavi Simons. Mais le prêt du Néerlandais à Leipzig pourrait s’éterniser jusqu’en décembre 2024.

C’est un feuilleton plein de surprises qui n’a peut-être pas encore révélé tous ses secrets. Xavi Simons sera-t-il de retour au Paris Saint-Germain dès le mois de juin afin de débuter la saison 2024-2025 avec le club de la capitale ? En interne, Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi souhaitent récupérer l’international néerlandais au plus vite afin de compter un joueur offensif de qualité en plus au moment où Kylian Mbappé va faire ses valises. Mais ce dossier n’est pas aussi simple. Et pour preuve, le journaliste Abdellah Boulma dévoile que Xavi Simons a été prêté 18 mois au RB Leipzig lors du dernier mercato estival, ce qui veut dire que l’international néerlandais devrait rester en Allemagne jusqu’en décembre prochain.

Ce prêt à rallonge s’explique par le fait que le PSG souhaitait vendre Xavi Simons pour 50 millions d’euros l’été dernier, mais cette vente a finalement été impossible en raison d’une clause dans le contrat du joueur avec le PSG qui stimulait que si Xavi Simons était vendu avant 2025, c’est le club néerlandais qui aurait touché l’intégralité de la somme. Pour contourner cette clause, Paris a donc prêté son joyau 18 mois à Leipzig avec l’idée de le vendre dès son retour de prêt pour empocher le pactole. Sauf qu’entre temps, la réflexion des dirigeants parisiens aurait évolué et le club de la capitale ne souhaiterait plus vendre le joueur. Luis Enrique aimerait l’intégrer dans son effectif… idéalement dès l’été prochain. Cela sera-t-il possible ? Les cartes sont très certainement dans les mains des dirigeants du RB Leipzig qui devront être convaincus de casser le prêt, pourquoi via un arrangement financier. A moins que l’information du journaliste, confirmée par L'Equipe, soit erronée, le PSG n’est donc pas du tout certain de récupérer Xavi Simons lors du prochain mercato. Ce qui peut étonner car dans son communiqué publié l’été dernier au moment d’annoncer le prêt du joueur à Leipzig, le champion de France en titre avait bien évoqué un prêt sans option d’achat de 12 mois.