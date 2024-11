Le PSG prêt à payer 130 millions pour le Mbappé anglais

Dans : PSG.

Par Claude Dautel

C'est une évidence que Luis Enrique ne peut plus nier, le Paris Saint-Germain manque d'un renard des surfaces. Pour faire signer ce buteur, le PSG va devoir payer très cher. Et un nom revient dans l'actualité.

Lors de la dernière cérémonie du Ballon d'Or, deux joueurs ont reçu ex æquo le prix Gerd Müller qui récompense le meilleur buteur de la saison. Il s'agissait de Kylian Mbappé et d'Harry Kane. Les deux attaquants ont en effet marqué 52 buts la saison passée avec le PSG et la France pour Mbappé, le Bayern Munich et l'Angleterre pour Kane. Et justement, au moment où Paris fait preuve d'un manque d'efficacité rédhibitoire en Ligue des champions, même si le retour de Gonçalo Ramos suscite des espoirs, la presse sportive espagnole affirme que les champions de France seraient en concurrence avec Manchester United pour tenter de recruter l'attaquant anglais de 31 ans. Dans les colonnes d'El Nacional, Dani Serrano précise que les deux clubs seraient prêts à dépenser 130 millions d'euros afin de s'offrir Harry Kane, lequel est sous contrat jusqu'en 2027 avec le Bayern Munich.

Le PSG cherche son buteur vedette

Ruben Amorim, le nouvel entraîneur de Manchester United, est, lui aussi, en quête d'un buteur, et il a chuchoté le nom de l'ancien attaquant de Tottenham à ses dirigeants. Et cela même si l'on sait que Kane n'avait pas voulu quitter les Spurs pour un autre club de Premier League la saison passée. Du côté du Paris Saint-Germain, le nom d'Harry Kane avait été évoqué à l'été 2023, ce dernier semblant être le buteur idéal pour remplacer Kylian Mbappé. Mais finalement, Luis Campos et Nasser Al-Khelaifi s'étaient jetés sur Randal Kolo Muani en toute fin de mercato. Un choix que les deux dirigeants du PSG doivent amèrement regretter, l'attaquant français étant désormais mis sur la touche par Luis Enrique.

Harry Kane c'est déjà 17 buts cette saison

Avec Harry Kane, et même s'il faudra probablement attendre l'été prochain, le club de la capitale pourrait frapper un grand coup. Cependant, il faut tout de même savoir si le Bayern Munich sera d'accord pour laisser filer aussi vite celui qui est toujours aussi efficace, au point de faire oublier Robert Lewandowski. Rien que cette saison, Harry Kane a déjà marqué 17 buts, de quoi faire rêver le Qatar, et surtout le joueur anglais peut enfin rêver d'un titre, puisque le club bavarois est en tête de la Bundesliga. Curieux clin d'œil, Harry Kane sera même sur la route du Paris Saint-Germain le 26 novembre prochain, puisque le PSG se déplace à Munich en Ligue des champions pour un match qui vaudra très cher pour le club français. De quoi motiver un peu plus Harry Kane.