Harry Kane et Kylian Mbappé se partagent le prix Gerd Müller

En marge de la désignation du Ballon d'Or 2024, Harry Kane et Kylian Mbappé, qui n'était pas présent comme la totalité des joueurs du Real Madrid, ont reçu, ce lundi soir à Paris, le prix Gerd Müller, qui récompense le meilleur buteur de la saison passée. L'attaquant du Bayern Munich et celui du PSG ont marqué 52 buts.

