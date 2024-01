Le PSG prépare une grosse surprise au mercato

Dans : PSG.

Par Hadrien Rivayrand

Le PSG est un club toujours à l'affût sur le marché des transferts. Le club de la capitale a une vision à long terme et un crack de Manchester United suscite l'attention.

A Paris, Luis Enrique veut bâtir un projet d'avenir. De nombreux jeunes joueurs ont signé et ce n'est que le début. L'été prochain, le PSG pourrait en effet connaitre de grands changements, surtout si Kylian Mbappé quittait le navire pour rejoindre le Real Madrid. Luis Campos et Luis Enrique discutent beaucoup au niveau des profils dont le club de la capitale a besoin. Au poste d'ailier gauche, le Paris Saint-Germain se pense sans doute encore un peu tendre. A Manchester United, le profil d'un certain Alejandro Garnacho plait beaucoup.

Garnacho, la nouvelle idée du PSG au mercato

Selon les informations rapportées par Give Me Sport, le PSG est en effet intéressé par la possibilité de recruter le jeune crack argentin l'été prochain. Malgré l'arrivée d'Ineos chez les Red Devils, il se dit que les grandes manoeuvres ne seront pas pour tout de suite. Et sauf énorme changement des choses, United ne prendra pas part à la prochaine Ligue des champions. Le média précise que du côté du clan de Garnacho, on ne veut pas passer plus de temps dans un club qui n'est pas à la hauteur de ses aspirations. En plus du PSG, le Real Madrid pointe aussi le bout de son nez pour rafler la mise dans ce dossier. Encore sous contrat jusqu'en juin 2028, Garnacho (19 ans) est estimé à plus de 30 millions d'euros. Une aubaine pour les plus grands clubs d'Europe même si les Red Devils n'ont pas dit leur dernier mot dans ce dossier. Cette saison avec les Mancuniens, Garnacho a planté 5 buts et délivré 2 passes décisives en 28 matchs disputés toutes compétitions confondues.