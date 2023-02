PSG : Le Qatar revient à MU, ça va plaire aux supporters

Dans : PSG.

Par Mehdi Lunay

L'été prochain, le secteur offensif du PSG risque d'être sujet à d'importantes modifications. Les Parisiens anticipent cela et se tournent vers Manchester United où le jeune Alejandro Garnacho leur plaît bien. Mais, la concurrence est déjà féroce sur le joueur de 18 ans.

Au PSG, l'été 2022 était synonyme de la fin du « bling-bling » pour son président Nasser Al-Khelaifi. Des paroles qui pourraient être concrétisées dans quelques mois, de manière plus ou moins contrainte. En effet, la célèbre attaque MNM risque de perdre au moins un voire deux membres. Lionel Messi n'est pas parti pour prolonger tandis que Neymar est suivi par la Premier League. Pour remplacer ces deux poids lourds du football, le PSG devra s'appuyer sur le travail de fond de son conseiller sportif Luis Campos. Le Portugais pourrait, comme souvent, aller chercher des jeunes pépites dans toute l'Europe.

Real, Bayern et PSG sur le Mancunien Garnacho

La première d'entre elles s'appellerait Alejandro Garnacho. Le joueur hispano-argentin de 18 ans fait un tabac du côté des Red Devils depuis le début de saison. Il enchaîne les apparitions et surtout se révèle décisif avec trois buts et cinq passes décisives en 24 matchs. De quoi en faire un crack de plus en plus scruté en Europe et, ce d'autant plus que son contrat expire en juin 2024. Manchester United attend toujours de le prolonger, ce qui promet un été 2023 agité et favorable à un acheteur comme le PSG.

Le PSG s'intéresse au phénomène mancunien ! https://t.co/IFh10OdoK0 — Foot Mercato (@footmercato) February 18, 2023

Cependant, les Parisiens ne sont pas seuls sur le dossier du milieu offensif, aussi capable d'évoluer comme ailier gauche. En effet, selon le Daily Mirror, les candidats à son recrutement sont au nombre de trois : le PSG bien entendu mais aussi le Bayern Munich et surtout le Real Madrid. Le quotidien anglais avance que les Merengues ont été les premiers à se pencher sur le cas de l'international argentin U20. A voir donc si le PSG veut réellement tout miser sur un si jeune espoir ou si le club parisien n'essaye pas de s'immiscer dans le dossier pour faire grimper les prix et gêner son rival madrilène.