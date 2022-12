Le PSG prépare une grande annonce, les supporters au paradis

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG travaille de gros dossiers pendant la trêve de la Coupe du monde. Et à la veille de la reprise de l'entrainement, Marco Verratti a trouvé un accord pour prolonger à Paris.

L’Italie est la grande absente de cette Coupe du monde au Qatar, et cela permet aux internationaux transalpins de souffler en plein coeur de la saison. Le temps libre offre également de la latitude pour négocier les contrats visiblement. Revenu à un très bon niveau cette saison, où il enchaine les matchs sans pépins physiques et sans trop de suspensions, Marco Verratti a discuté ces dernières semaines avec le PSG. Il a aussi fait savoir dans les médias son amour pour le club de la capitale, et ce n’était pas anodin. En effet, évoquée à la fin de l’été, sa prolongation de contrat est désormais bouclée, annonce Gianluca Di Marzio. Le spécialiste du mercato annonce que les deux parties sont tombées d’accord sur une prolongation de deux saisons, 10 ans après l’arrivée de Marco Verratti au PSG en provenance de Pescara. Une trouvaille signée Leonardo à l’époque, et qui reste l’un des meilleurs coups jamais réalisés par Paris dans son histoire.

Il refait le coup, c'est la 7e fois !

A la veille de la reprise de l’entrainement au PSG, c’est donc un Marco Verratti avec le sourire aux lèvres qui va reprendre la direction du Camp des Loges, même si l’effectif parisien sera bien maigre en raison de cette Coupe du monde. L’Italien devrait néanmoins pouvoir signer son nouveau contrat dans les prochains jours affirme la source italienne, qui confirme donc son nouvel engagement jusqu’en 2026. Sur le point d’atteindre les 400 matchs sous le maillot parisien, il en est à 398, l’homme aux 8 titres de champion de France va aussi exploser le nombre de prolongations de contrat signés avec le PSG. Après avoir prolongé cinq fois son contrat en cinq ans entre 2012 et 2017, Petit Hibou connaitrait sa 7e prolongation avec le club de la capitale, ce qui ne déplaira pas aux fans, qui adorent leur petit Italien. Un signe que le PSG n’a jamais voulu lâcher son milieu de terrain, même s’il a parfois été ardemment courtisé par des grands clubs européens. Mais désormais, Verratti est un cadre du club parisien, et il a maintes fois confié que Paris était sa maison, sans jamais tendre la perche à un départ.