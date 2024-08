Le PSG prépare un coup fatal pour Osimhen ‍!

Dans : PSG.

Par Quentin Mallet

Alors que Naples vient de s'offrir Romelu Lukaku, l'épineuse question de l'avenir de Victor Osimhen continue de faire couler de l'encre. Le PSG pourrait faire une offre éclair en fin de mercato.

L'avenir de Victor Osimhen est particulièrement flou. Personne ne pourrait affirmer qu'il restera à Naples, tout comme personne ne peut dire dans quel club il jouera la saison prochaine. Pendant de très longues semaines, l'attaquant nigérian a fait l'objet de nombreuses convoitises. Au final, il ne restait réellement plus que Chelsea et le Paris Saint-Germain. En cause, le président du Napoli demande une somme faramineuse pour laisser partir son joueur. Il dispose d'une clause libératoire de 130 millions d'euros et Aurelio De Laurentiis ne veut pas descendre en dessous de 100 millions d'euros.. Le problème, c'est qu'il va désormais avoir un joueur qui veut absolument partir dans son effectif. On peut donc s'attendre à ce qu'il accepte une offre plus raisonnable dans les derniers jours du mercato.

Le PSG pourrait attendre le dernier moment pour Osimhen

⚡️L'hypothèse d'un blitz du PSG dans les prochains jours est réelle pour Osimhen



🔎La probable offre du PSG sera en-dessous des souhaits De Laurentiis. Il décidera quoi faire.



🤝L'agent travaille pour trouver la bonne offre pour enfin satisfaire toutes les parties.



🗞 Gazzetta pic.twitter.com/4uqZ7YzmgP — ParisSG INFOS (@Paris_sginfos) August 24, 2024

Selon les informations de la Gazzetta dello Sport, il ne reste plus grand monde aux portillons pour s'offrir Victor Osimhen. Avec l'arrivée récente de Romelu Lukaku, la tendance à un départ est claire. Mais personne ne veut mettre les 130 millions d'euros de sa clause libératoire, ni les 100 millions d'euros demandés par le président napolitain. Le média italien affirme que pour l'heure, il ne reste plus que le Paris Saint-Germain dans la course au Nigérian. Il existerait même une hypothèse probable d'un assaut éclair lors des deux derniers jours du mercato estival avec une offre au rabais. Il y a donc fort à parier qu'Aurelio De Laurentiis finisse par céder son joueur pour moins de 100 millions d'euros, au risque d'avoir en ses rangs et dans ceux d'Antonio Conte un joueur qui n'a plus du tout la tête à Naples.