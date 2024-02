Le PSG patine dans le dossier Leny Yoro, le Real en extase

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG et le Real Madrid ne sont pas uniquement opposés dans le dossier Kylian Mbappé puisque les deux clubs vont également se disputer la signature de Leny Yoro en provenance de Lille l’été prochain.

Il est l’un des défenseurs les plus prometteurs en Europe et cela n’a pas échappé au Paris Saint-Germain, ni au Real Madrid. Auteur d’une saison époustouflante à Lille, Leny Yoro attire les convoitises. Cet hiver, le champion de France en titre a tenté sa chance pour recruter l’international espoirs français… en vain. Les Dogues ont réclamé plus de 50 millions d’euros pour leur pépite, de quoi calmer les ardeurs du PSG en plein mercato hivernal et cela même si Paris avait cruellement besoin d’un joueur à ce poste après la blessure de Milan Skriniar. Le club de la capitale a refermé ce dossier mais de manière provisoire car Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi ont l’intention de revenir à la charge l’été prochain.

Ils vont devoir faire face à la rude concurrence du Real Madrid. A en croire les informations de Sport, le club madrilène est toujours très chaud à l’idée de recruter Leny Yoro lors du prochain mercato. Dans une position d’attente, le club merengue a volontairement laisser le PSG avancer ses pions et selon le média espagnol, le Real a constaté que le Paris Saint-Germain n’avait pas réellement avancé. Concrètement, l’écart est pour l’instant immense entre les exigences de Lille et ce que Nasser Al-Khelaïfi est prêt à mettre sur la table pour recruter le talent brut du LOSC.

Le Real Madrid toujours ultra-chaud sur Leny Yoro

Une situation idéale pour le Real Madrid, qui maintient en parallèle un contact constant avec l’entourage de Leny Yoro ainsi qu’avec le président lillois Olivier Létang. L’objectif de l’actuel leader de la Liga est simple, dégainer l’été prochain et rapidement rafler la mise au nez et à la barbe du PSG sans faire trop de bruit dans la presse au préalable. Le Real Madrid, qui a plusieurs blessés en défense centrale cette saison (Rüdiger, Alaba, Militao) souhaite investir sur un jeune défenseur à fort potentiel afin de préparer l’avenir, comme il l’avait fait par le passé en misant sur des joueurs tels que Raphaël Varane ou Eder Militao. La question est maintenant de savoir si les exigences de Lille, qui ont refroidi le PSG pour le moment, seront acceptables aux yeux du Real Madrid.