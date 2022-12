Le PSG oublie Endrick et trouve une autre pépite

Dans : PSG.

Par Adrien Barbet

Dépassé par le Real Madrid dans le dossier Endrick, le PSG ne s'arrête pas pour autant de faire son marché au Brésil. Malgré la perte de la pépite brésilienne de 16 ans, le club de la capitale a pris une avance sur un autre joueur qui est en train d'affoler les compteurs au Brésil.

Si tous les clubs européens voulaient s'offrir les services d'Endrick, certains sont vite passés à autre chose après l'officialisation de sa signature au Real Madrid. Un autre jeune attaquant brésilien attire également toutes les convoitises. Vitor Roque. Le buteur de l'Athletico Paranaense n'a que 17 ans mais impressionne déjà dans le championnat brésilien. L'ancien buteur de Cruzeiro compte déjà 52 apparitions dont 29 en Serie A (championnat brésilien) pour 13 buts inscrits. Face à l'engouement autour de Vitor Roque, le club de Furacão a pris des dispositions et a placé une clause libératoire à 100 millions d'euros sur le natif de Timóteo qui fêtera ses 18 ans le 28 février prochain et qui sera libre de pouvoir quitter le Brésil et rejoindre un cador européen. Le PSG est prêt à passer à l'action.

Le PSG a un coup d'avance sur Vitor Roque

Voir cette publication sur Instagram Une publication partagée par VR⚡️ (@vitor_roque9)

Selon les informations de Globo, le PSG s'est renseigné auprès de l'Athletico Paranaense pour entamer des négociations. Le Real Madrid, Chelsea et le FC Barcelone sont également intéressés. Mais le montant de la clause effraye les autres concurrents. Paris semble être le seul club, disposé à négocier avec le club basé à Curitiba. Après avoir vendu Bruno Guimaraes pour 20 millions d'euros en janvier 2020 à l'OL, l'Athletico Paranaense se frotte les mains et s'attend à exploser son précédent record de vente. Bien que le PSG ne soit pas disposé à offrir 100 millions d'euros pour Vitor Roque, les dirigeants du club de la capitale restent très convaincus de l'arrivée de la pépite brésilienne à Paris.