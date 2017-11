PSG : Cissé demande que la L1 se prosterne devant le Roi PSG !

Dans : PSG, Ligue 1, OL, OM, Monaco.

Galactique en Ligue des Champions, le Paris Saint-Germain réalise un quasi-sans-faute en Ligue 1 cette saison.

Largement dominateur, le club parisien n’a pas vraiment peiné à balayer l’AS Monaco dimanche soir au Stade Louis II malgré un score serré (1-2). Selon Edouard Cissé, cette rencontre en Principauté confirme surtout que ce PSG est tellement au-dessus du lot qu’il n’a aucun concurrent en France cette saison. Le seul ennemi de Paris, c’est Paris lui-même annonce l’ancien milieu défensif du club de la capitale.

« Le concurrent de Monaco, ce n’est pas le PSG… »

« Le PSG est tellement fort que son principal rival, c’est lui-même. S’il y a un dérèglement, si Mbappe ne diggère pas mieux son transfert, si Neymar se blesse ou si Cavani se fait marabouter et qu’il ne marque plus... Sinon, je ne vois pas. Même le milieu, il n’y a rien à dire. Draxler a été intéressant tandis que Rabiot a une nouvelle fois fait preuve de beaucoup de maturité. Aujourd’hui, sincèrement, qui peut les jouer en France ? Personne… Monaco restera un prétendant à la Ligue des Champions mais son concurrent, ce n’est pas le PSG. Ses concurrents, ce sont Lyon et Marseille » a lancé celui qui a également défendu les couleurs de l’AS Monaco durant sa carrière. Avec désormais 9 points d’avance sur Lyon, Paris semble en effet avoir une autoroute devant lui. Et peu de concurrents capables de le déranger sur ce chemin doré.