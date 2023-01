Le PSG obligé de vendre, la FIFA l'ordonne

Dans : PSG.

Par Corentin Facy

Le PSG doit faire face à une contrainte inattendue lors de ce mercato hivernal : le club parisien n’est plus autorisé à prêter le moindre joueur.

Il est difficile en temps normal de dégraisser pour un club de la dimension du Paris Saint-Germain, où les salaires des joueurs n’incitent pas vraiment ces derniers à partir. Mais lors de ce mercato hivernal, la mission va s’avérer encore plus difficile pour Luis Campos et Nasser Al-Khelaïfi. Et pour cause, L’Equipe dévoile dans son édition du jour que le Paris SG n’est plus autorisé à prêter le moindre joueur au mois de janvier. Actuellement, le champion de France en titre compte déjà huit prêts actifs, une limite imposée par la FIFA : Icardi (Galatasaray), Diallo (Leipzig), Draxler (Benfica), Wijnaldum (Rome), Kurzawa (Fulham), Herrera (Bilbao), Dagba (Strasbourg) et Paredes (Juventus Turin) sont actuellement prêtés, ce qui rend désormais totalement impossible le prêt d’un neuvième joueur du PSG lors de ce mercato hivernal. Une difficulté de plus pour le club de la capitale, en particulier dans deux dossiers.

Le PSG ne peut plus prêter de joueur cette saison

Le premier est celui de Pablo Sarabia, en manque de temps de jeu au Paris Saint-Germain et qui a clairement fait savoir à son état-major qu’il n’était pas satisfait de la situation. Suivi par plusieurs clubs anglais et espagnols, le milieu offensif du PSG aurait pu faire l’objet d’un prêt avec option d’achat, mais cela est impossible. Dans le cas du milieu de terrain de la Roja (26 sélections), une solution est en passe d’être trouvée avec un transfert définitif à Wolverhampton. En revanche, la situation ne va pas s’arranger aussi facilement pour Keylor Navas. Au vu de son imposant salaire, le gardien remplaçant de Gianluigi Donnarumma ne pouvait partir qu’en prêt cet hiver, avec prise en charge partielle du salaire par le PSG. L’impossibilité de Paris à céder provisoirement un nouveau joueur au mois de janvier va bloquer le Costaricien dans la capitale, ce qui va empêcher le club parisien de dégraisser. Désireux de mieux vendre ses joueurs, Luis Campos a par ailleurs nommé Pasquale Sensibile, dont la mission sera de coordonner l’observation des joueurs prêtés par le PSG. Avec l’objectif pour le club de récupérer tous les joueurs prêtés plus fort après leur prêt dans le but ensuite de les vendre au prix fort.