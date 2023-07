Le PSG obligé de rajouter des millions pour signer Ugarte

Dans : PSG.

Par Guillaume Conte

Le PSG a du payer plus cher que le montant de la clause libératoire pour s'offrir Manuel Ugarte. Un sacré pari pour Luis Campos, qui joue gros avec cette recrue.

Afin de convaincre le Sporting Portugal de lui céder Manuel Ugarte, le PSG a payé plus que le montant de sa clause libératoire. Cette dernière était de 60 millions d’euros et a permis de rafler la mise pour l’international uruguayen qui s’est engagé ce vendredi avec Paris. Mais pour mettre à mal la concurrence de Chelsea, le club français a visiblement fait des efforts sur tous les domaines possibles. Ainsi, comme pour tout transfert, le mécanisme de solidarité s’applique pour permettre aux clubs qui ont formé le joueur de toucher une petite partie de l’indemnité. C’est habituellement un montant compris dans le prix total et qui se répartit entre les clubs où le joueur a évolué dans sa jeunesse. Pour le Sporting, ce ne sera pas déduit de l’addition totale et c’est donc le PSG qui a pris ce montant en charge en plus de celui du transfert.

Le PSG arrose les agents d'Ugarte

Et ce n’est pas fini, le Sporting Portugal a dévoilé les détails de la transaction, affirmait que toutes les rémunérations des intermédiaires et agents avaient été prises en compte par le Paris SG. Et cela grimpe sérieusement puisque l’entourage de Manuel Ugarte récupère tout de même plusieurs millions d’euros dans la transaction, directement payés par le club francilien. Au final, le PSG aura déboursé 65 millions d’euros pour faire venir le milieu de terrain, même si c’est le montant de 60 millions d’euros qui sera officiellement retenu comme référence pour ce transfert. Un sacré investissement pour un joueur qui compte une cinquantaine de matchs en première division portugaise, et une dizaine de matchs de Ligue des Champions. Mais Luis Campos est certain de son coup, malgré les échecs des paris de l’été dernier à des montants certes un peu moins élevés.