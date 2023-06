Le PSG ne veut plus virer Galtier, c'est pire

Dans : PSG.

Tandis que le dossier Kylian Mbappé secoue le PSG, Christophe Galtier est toujours entraîneur des champions de France. Dans ce dossier, Paris veut jouer au plus malin.

Les dirigeants du Paris Saint-Germain s’attendaient à un été chaud, mais dans les bureaux du club de la capitale, c'est déjà la canicule. Alors que Nasser Al-Khelaifi et Luis Campos se focalisaient sur le dossier de l’entraîneur, c’est la bombe Mbappé qui a explosé. Résultat, ce qui était la priorité numéro 1, à savoir trouver le successeur de Christophe Galtier, est passé en numéro 2. Depuis dix jours, différents médias ont annoncé que l’entraîneur français avait été informé de son limogeage par Luis Campos. Mais à ce jour, le PSG n'a rien communiqué officiellement sur ce sujet, et Galtier est donc toujours en poste. Et au même moment, on évoque la venue de Julian Nagelsmann sur le banc parisien. Dans le chaos actuel, les supporters parisiens se demandent pourquoi leur club ne bouge pas. Et l’explication est assez sidérante.

Si le licenciement de Galtier prend tant de temps depuis une semaine, c’est aussi parce que Paris espère qu’un club se manifeste concrètement pour réclamer des indemnités de départ.



Plusieurs sources, dont Sports Zone, expliquent que le Paris Saint-Germain veut tout simplement gagner du temps pour ne pas avoir à payer la moindre indemnité de départ à Christophe Galtier. Le Qatar devra payer 6 millions d’euros à l’entraîneur français pour le virer, alors qu’il avait déjà lâché 10 millions d’euros à Nice en 2022, Nasser Al-Khelaifi sait que son coach est convoité. « Si le licenciement de Galtier prend tant de temps depuis une semaine, c’est aussi, car Paris espère qu’un club se manifeste concrètement pour réclamer des indemnités de départ. Comme énoncé il y a cinq jours, il est dans la short-list de Naples et de Marseille, mais Paris n’a pas encore été contacté. Selon les échos italiens venant de Di Marzio, il est même la nouvelle priorité de Naples, qui a essuyé bon nombre de revers dans leur quête du successeur de Spalletti », explique le média spécialisé. Tout est donc lié à l'argent.

En attendant que l'OM et surtout Naples s'avancent réellement, le Paris Saint-Germain garde Christophe Galtier sous contrat. Et le club qui voudra s'offrir l'entraîneur de 56 ans qui prend actuellement des vacances dans le Sud de la France, est prévenu. L'idée est de ne rien payer pour s'en séparer, et même obtenir une indemnité pour son départ. Reste qu'Aurelio de Laurentiis n'est pas né de la dernière pluie et le président napolitain ne fera aucun cadeau s'il veut faire venir Galtier. Ce mercredi, la Gazzetta dello Sport confirme que l'entraîneur des champions de France est proche des champions d'Italie, ayant même déjà fait savoir qu'il réclamait un salaire annuel de 5 millions d'euros. Mais le Napoli a été clair, Christophe Galtier doit être libre rapidement. Un jeu d'intox qui pourrait permettre au PSG de gagner quelques millions d'euros, mais retarde aussi la nomination de son propre entraîneur.